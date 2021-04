Jurassic Park es una novela escrita por Michael Crichton y publicado en 1990. La mayoría de la gente la conoce como la inspiración para la película de Steven Spielberg de 1993, que ha recaudado más de mil millones de dólares y ha generado una de las franquicias más grandes de la historia del cine. Tanto el libro como la película siguieron el mismo esquema básico, pero el film excluye muchas escenas e historias, incluyendo una trama secundaria sobre los dinosaurios saliendo de la isla y dirigiéndose a la parte continental de Costa Rica.

El libro también es mucho más oscuro y violento que la película, con varias escenas de muerte que parecen sacadas de una película de terror con clasificación R. Es tentador discutir cuál es mejor, el libro o la película, pero lo que realmente importa es la advertencia lanzada por el fallecido Crichton: la ciencia no puede jugar a ser dios. Sin embargo, nos encontramos que los científicos comenten una y otra vez los mismos errores, poniendo en peligro nuestra propia supervivencia. Y ahora quieren cruzar todas las líneas rojas y cumplir la terrible visión de Crichton.

El regreso de los dinosaurios

Max Hodak, el cofundador de Neuralink que recientemente apareció en los titulares por sugerir que la interfaz cerebro-computadora de su compañía revolucionaría el mundo de los videojuegos, ha pedido que alguien construya un Jurassic Park en el mundo real, ya que hay tecnología para hacerlo.

“Probablemente podríamos construir Jurassic Park si quisiéramos”, tuiteó Hodak el domingo 4 de abril. «No serían dinosaurios genéticamente auténticos, pero tal vez dentro de 15 años tendremos reproducción e ingeniería para obtener nuevas especies súper exóticas”.

we could probably build jurassic park if we wanted to. wouldn’t be genetically authentic dinosaurs but 🤷‍♂️. maybe 15 years of breeding + engineering to get super exotic novel species

— Max Hodak (@max_hodak) April 4, 2021