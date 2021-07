Puede que creas o no en los fantasmas, y todos tienen su opinión personal sobre las propiedades embrujadas. Sin embargo, cuando comienzan a suceder cosas extrañas en su casa que desafían cualquier explicación lógica y racional, podría indicar que está compartiendo tu espacio con espíritus. Si bien Hollywood ha descrito la actividad paranormal como un hecho aterrador que hace que una casa sea inhabitable, ese no suele ser el caso, o por lo menos no es común.

Probablemente hayas escuchado el término antes, pero vale la pena definirlo para los propósitos de esta noticia. La actividad paranormal es cualquier tipo de fenómeno inexplicable que cae fuera de los parámetros de la experiencia humana. Los fenómenos pueden variar desde eventos menores e inofensivos hasta aquellos que son de naturaleza más grave. Hay innumerables casos bien documentados a lo largo de la historia, desde Amityville hasta la casa embrujada de la familia Perron, sin embargo hay muy pocas evidencias creíbles en internet. Sin embargo, acaban de publicar un video en TikTok que muestra la pesadilla que está sufriendo una pareja en su casa.

Actividad paranormal en la casa

Una pareja que afirma que un fantasma llamado ‘Dave’ habita en su casa parece haber conseguido pruebas gracias a la cámara de seguridad de su casa. Ben Hubbard, maestro de educación física, y su pareja Lainey Clark, maestra de escuela primaria, se mudaron a una casa de tres pisos en Buckinghamshire, Inglaterra, en 2018, pero al poco tiempo comenzaron a presenciar fenómenos paranormales alrededor de la casa.

Decidieron intentar grabar los poltergeists en video e instalaron una cámara en su cocina, que captó imágenes de objetos que inexplicablemente salían volando del cajón. En un inquietante video grabado a las 11.29 de la mañana del 14 de mayo, cuando la pareja estaba en el trabajo, la cámara mostró una cocina sin nadie cuando uno de los cajones se abrió lentamente por sí solo.

De repente, la cubertería aparentemente salió dispara del cajón como si fuera arrojada por una fuerza invisible a través de la habitación. Rebotó en la ventana y cayó justo debajo del cajón. Unos segundos después, otro objeto salió del cajón a través de la habitación hacia la esquina opuesta. Entonces la puerta, que estaba entreabierta, comenzó a cerrarse lentamente por sí sola. En la descripción del video que subieron a TikTok, decía lo siguiente: “Las cámaras de CCTV son útiles mientras estábamos en el trabajo…”

Lo que no se esperaba la pareja es que su video se viralizada en las redes sociales, consiguiendo la friolera cifra de más de 19,3 millones reproducciones, 1,4 millones de me gusta y 44 mil comentarios. Fueron muchos los que se mostraron realmente aterrorizados por las imágenes, diciendo que se trataba de una de las mejores evidencias de un poltergeist de los últimos años. Otros ofrecieron sus consejos, diciendo a la pareja que lo que deben hacer es limpiar y despejar la casa.

Uno de los métodos más populares para protegerse o liberar cualquier negatividad de una casa es mediante la salvia. La salvia blanca, en particular, es una planta utilizada por médiums y profesionales espirituales. Lo que deben hacer es cubrir cada esquina de la casa en humo, luego deben dejar encendida la salvia hasta que se prenda a fuego lento. Deben limpiar, abrir ventanas, deja entrar la luz y liberar la oscuridad estableciendo intenciones para que la energía oscura o ciertas entidades salgan del hogar.

Otra manera sugerida por los expertos en la materia es usar un aceite esencial de cítricos, que puede ayudar a eliminar la mala energía y a erradicar a cualquier espíritu. El uso del incienso es una práctica espiritual muy antigua que crea una atmósfera tranquila y serena, no el tipo de espacio donde habría fantasmas y entidades demoníacas. Y si todo esto falla, entonces simpe pueden encender velas con aromas frescos.

Sin embargo, algunas personas compartieron su escepticismo sobre las imágenes y dijeron que el video había sido editado o todos forma parte de un montaje para conseguir seguidores y visualizaciones en TikTok. Ben y Lainey suben regularmente videos de la actividad paranormal en su casa a las redes sociales y parecen no tener intención de mudarse. Hablando en su canal de YouTube, la pareja dice que descubrieron a través de un médium que el espíritu que vive en su casa se llama Dave. Según el médium, Dave fue un hombre joven que murió en un accidente de tráfico no muy lejos de su casa.

