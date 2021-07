El exministro de Salud, Jaime Mañalich, sumó una nueva polémica con el Colegio Médico de Chile a través de sus redes sociales, a raíz de las alentadoras cifras sobre nuevos contagios a nivel país publicadas hoy por el Ministerio de Salud.

El extitular del Minsal acusó a la entidad gremial de estar “apurada” en implementar la estrategia de “cortocircuito pandémico” para atribuirse las mejoras conseguidas por la estrategia del Gobierno, que hoy informó de 1.227 nuevos casos de covid-19, lejos de los casi 9 mil casos que existieron a principios de junio.

En ese sentido, Mañalich aseguró que “si hace tres semanas se hubiera adoptado la estrategia de corto circuito total, la mejoría impresionante en las cifras de contagios a la fecha la habrían atribuido a dicha estrategia y no a la exitosa campaña de vacunación”.

Si hace tres semanas se hubiera adoptado la estrategia de corto circuito total, la mejoría impresionante en las cifras de contagios a la fecha la habrían atribuido a dicha estrategia y no a la exitosa campaña de vacunación. pic.twitter.com/Ux0HLkiNqd

Las palabras del ex-ministro tuvieron eco en la organización gremial, siendo el secretario general del Colmed, José Miguel Bernucci, quien recomendó a Mañalich “leer la propuesta”.

“Lamentablemente parece que el ex-ministro no leyó la propuesta. Esta es complementaria a la campaña de vacunación y lo que se busca es llevar los contagios al mínimo antes del impacto de la variable Delta y que no vuelvan a subir, como ya nos ha sucedido dos veces antes”, dijo.

Lamentable% parece q el ex ministro no leyó la propuesta. Esta es complementaria a la campaña a vacunación y Lo que se busca es llevar los contagios al mínimo antes del impacto de la variable delta y que no vuelvan a subir, como ya nos ha sucedido 2 veces antes https://t.co/SmEo2Uqkfk

— José Miguel Bernucci (@Pajarobere) July 14, 2021