Parece tan obvio que alguien debería haberlo pensado hace décadas: dado que los parásitos han plagado la vida eucariota durante millones de años, su prevalencia probablemente afectó la evolución. Muchos parásitos manipulan el comportamiento del huésped para aumentar el éxito reproductivo y diseminarse por áreas más amplias. Tenemos varios ejemplos, como la rabia, que aumenta la producción de saliva infecciosa e induce la aversión del huésped al agua, lo que concentra aún más la saliva y luego genera una agresión violenta para aumentar la probabilidad de morder, una vía de transmisión. Y se sabe que muchos patógenos de transmisión sexual manipulan el comportamiento sexual del huésped.

Y también tenemos el Toxoplasma gondii, que se introduce en una rata e induce cambios epigenéticos en la amígdala del roedor. Estos cambios disminuyen su aversión a los depredadores alrededor de los gatos, el destino previsto del protozoo y el único animal en el que puede reproducirse. Sin embargo, como efecto secundario, puede infectar a los humanos; las personas son un “callejón sin salida” reproductivo para el T. gondii, pero también se cree que altera el comportamiento humano. Pero el magante de la tecnología Elon Musk ha ido más allá y asegura que el Toxoplasma gondii está manipulando nuestro destino.

Control mental

Elon Musk tuiteó el 2 de julio una teoría francamente inquietante, sobre cómo un parásito cerebral podría estar manipulando nuestro destino, más concretamente obligando a todos los humanos a crear inteligencia artificial avanzada.

El cofundador de Tesla y SpaceX respondiendo a una publicación del National Geographic sobre cómo la toxoplasmosis, la enfermedad causada por el parásito Toxoplasma gondii que se encuentra a menudo en los gatos, parece estar causando que las hienas sean imprudentes con depredadores como los leones.

Toxoplasmosis infects rats, then cats, then humans who make cat videos.

AI trains achieves superhuman intelligence training on Internet cat videos, thus making toxoplasmosis the true arbiter of our destiny.

