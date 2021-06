/gap

El primer partido correspondiente al Grupo B de la Eurocopa 2021 entre Dinamarca y Finlandia nos dejó consternados por el terrible desvanecimiento de Christian Eriksen, jugador de la selección danesa. A pesar de los momentos de incertidumbre vividos sobre el césped, el futbolista se encuentra estable en el hospital y todas las informaciones sobre su estado de salud son de lo más optimistas.

Eriksen que actualmente milita en el Inter de Milán, comparte su vida junto a Sabrina Kvist Jensen a la que cataloga como “el gran amor de su vida”. El futbolista de 29 años y Sabrina se conocen desde muy jóvenes, aunque no fue hasta el año 2012 que comenzaron una relación cuando él jugaba en el Ajax. Los primeros meses de noviazgo los vivieron a la distancia tras el fichaje de Christian por el Tottenham ya que ella no contempló la idea de irse a vivir con él a Londres sin antes finalizar sus estudios de peluquería en Dinamarca. “Nos conocemos desde hace mucho, pero no hemos estado en una relación desde el principio”, llegó a confesar Eriksen en declaraciones para la Gazzetta dello Sport. A su llegada a Londres, Sabrina trabajó en una empresa de diseño de moda y también llevó a cabo varias acciones con una fundación que ayuda a niños que se encuentran en situaciones de pobreza.