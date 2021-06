La Cámara de Diputados votará este martes la restitución del voto obligatorio en elecciones. El proyecto, que ya fue aprobado en general, será votado en particular.

La votación se dará a solo días de los comicios de gobernadores regionales, donde la baja asistencia (un 19,6% del padrón electoral) fue la tónica del día.

La iniciativa, que mañana se encontrará primera en tabla, requiere de tres quintos para ser aprobada, es decir, cerca de 93 diputados o diputadas.

El proyecto contempla excepciones para el voto obligatorio. Entre ellos se consideran a los adultos mayores de 75 años o personas en situación de discapacidad o dependencia. También se considera a los chilenos con residencia en el extranjero y los ciudadanos extranjeros avecindados en Chile.

Eso sí, la iniciativa no contempla multas a quienes no vayan a votar. Al respecto, la diputada Marcela Hernando (PR) señaló a Radio Cooperativa que “existen en este minuto más de un proyecto que estamos viendo en la Comisión (de Gobierno Interior), y tienen que ver con multas a quienes no sufraguen, y también algunos que han propuesto que las personas no puedan postular a algunos beneficios del Estado”.