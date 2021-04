El ministro de Salud, Enrique Paris, evitó entrar en la polémica generada por los dichos de su antecesor, Jaime Mañalich, quien afirmó que el presidente Sebastián Piñera “se equivocó” al plantear que el país podría alcanzar la inmunidad de rebaño contra el COVID-19 durante el mes de junio.

Consultado por las palabras del ex secretario de Estado, el actual ministro expresó que “yo creo que no es el momento de polemizar, es lo primero que quisiera decir, lo he repetido en los últimos días en forma muy, muy insistente, tampoco creo que es bueno mirar atrás”.

“Creo que debemos transmitir un mensaje de unidad, un mensaje fuerte y claro, a todos los chilenos: estamos trabajando arduamente con todo lo que podemos, en dos aspectos, para vacunar lo más rápidamente posible y también para tener camas de UTI”, añadió.

Más allá de los dichos de Mañalich, Paris precisó que “si queremos lograr una inmunidad importante para toda la población, además de seguir vacunando tal como lo estamos haciendo, debemos mantener muy estrictamente todas las medidas de autocuidado, yo creo que ese es el mensaje que debemos dar”.

“Un mensaje de mantener la vacunación, de mantener el autocuidado porque ambos elementos son estratégicos para evitar la diseminación del virus”, agregó el actual titular del Minsal.

/psg