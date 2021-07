Coté López no deja de hacer noticia en redes sociales. A los videos y fotos que sube a diario, los que son furor absoluto entre sus seguidores, ahora, revolucionó a todos con un osado desnudo.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer se lució con una destapada pose.

Incluso, compartió una particular anécdota al publicarla. Según su relato, no tenía idea que en la sesión fotográfica tenía que aparecer tal como llegó a este mundo.

”Llegué al estudio, se sienta @nachonal a mi lado y me dice “ Cote, ¿sabías que las fotos son Desnuda ?” y yo me reí fuerte hasta agregué un : ‘ay que eres chistoso’ pero él no se rió…. No Dijo nada entonces descubrí que era EN SERIO😱jajajajajaja he aquí las fotos. Un grande. @nachonal y todos @revistasml, escribió.

Sin embargo, la Coté salió jugando y dio que hablar con la atrevida postal, la cual en pocos minutos acumuló miles de “me gusta” en el cibermundo.

Original de La Cuarta

