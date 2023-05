La mayor productora de cobre a nivel mundial, Codelco, informó este martes sus resultados financieros al cierre del primer trimestre del 2023. Los excedentes generados por la minera estatal -y que van a las arcas fiscales- llegaron a los US$ 418 millones, un 73% menos que los US$ 1.521 millones aportados al Fisco en el primer cuarto de 2022. En total, son US$ 1.103 millones menos. Ya en todo 2022 la estatal había reducido sus excedentes en un 63%, al caer desde los sorprendentes US$ 7.478 millones de 2021 a US$ 2.746 millones del año pasado.

De acuerdo al balance financiero de la empresa enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la caída de los excedentes se explica, por un lado, por una baja de 9,4% en el precio de realización de ventas de cobre con respecto a igual periodo del año anterior y por un menor volumen de venta como consecuencia de una menor producción de cobre propio (10%).

Asimismo, la cuprífera detalló que en el periodo también se dio una baja en la participación en los resultados de sus asociadas, principalmente en las sociedades mineras, las cuales también se afectaron principalmente por la caída del precio de realización y una baja en el nivel de producción.

La baja en los resultados, dice Codelco, también se entiende por “la pérdida por diferencia de cambio causada principalmente por la actualización de los pasivos de largo plazo en moneda nacional, en comparación con el primer trimestre 2022″, además de un incremento en los costos de venta, asociado a la variación de los costos de producción.

Entre enero y marzo del 2023, Codelco produjo 326 mil toneladas de cobre fino, lo que representa una baja de 10,5% respecto del primer trimestre de 2022, período en el que la producción había llegado a 364 mil toneladas.

De esta reducción, dice Codelco, un 21% se relaciona con retrasos en la puesta en marcha de los proyectos estructurales y un 79% se debió a dificultades operacionales, entre las cuales se destaca una menor ley y aporte de mineral de la mina rajo de Chuquicamata, además de un menor tratamiento de mineral en Andina por detenciones y mantenciones correctivas de la planta concentradora. También afectó la menor ley y la menor recuperación de Ministro Hales debido a una mayor alimentación desde stock, sumado a una menor ley en Gabriela Mistral.

“Otros factores que influyeron en esta disminución fueron los mayores costos operacionales, el incremento en los precios de los insumos, los mayores gastos no operacionales y el menor resultado de las filiales”, precisó el presidente ejecutivo de la estatal, André Sougarret.

En tanto, con respecto a los costos directos (C1), estos alcanzaron los 204,1 centavos de dólar la libra, lo que representa un incremento de 33,7% comparado con el mismo período de 2023. Esto se explica, sostuvo la empresa, por la menor producción de cobre y el uso de inventarios, así como los mayores precios de los principales insumos que siguen afectando los costos de operación, y el impacto del incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) sobre las remuneraciones y contratos en moneda nacional. Con todo, este aumento fue compensado en parte por el incremento del precio y ventas de molibdeno, dijo la compañía.

Baja en la producción

La baja en la producción seguirá manifestándose durante este año. La empresa proyectó que este año producirá, en el rango bajo, 1.350.000 mil toneladas de cobre fino, mientras que en el techo de sus pronósticos la cifra se sitúa en 1.420.000 mil toneladas. Ambas cifras son más bajas que lo que ha produjo Codelco el año pasado. Y son las menores al menos de la última década. En 2022, la producción propia sufrió un brusco descenso de 10,7% en relación al año precio y alcanzó 1.445.622 mil toneladas.

La empresa ha venido disminuyendo su capacidad productiva en los últimos años. En la época reciente, el peak de producción de la estatal se registró en 2017. Ese año se produjeron 1.734.000 mil toneladas de cobre. Lo que Codelco proyecta para este año en el rango bajo equivale a 384 mil toneladas menos que ese año, un 28% de descenso, y en el rango alto, 314 mil toneladas menos que el año peak, con un retroceso de 18%.

En la junta de accionistas de la compañía llevada a cabo este martes, el presidente del directorio, Máximo Pacheco, se refirió a la baja en el desempeño de la empresa. En ese sentido, aseguró que: “Efectivamente nosotros hemos partido por señalar que este es un periodo difícil para Codelco, porque los yacimientos que teníamos, que tenían hoy día 50 años, están dejando paso a los yacimientos nuevos que van a ser los próximos 50 años”.

En ese sentido, sostuvo que desde la empresa están observando cómo “Codelco de los primeros 50 años empieza a terminar y comienza a nacer el Codelco de los próximos 50 años. Nos habría encantado que esto fuera un reloj suizo, que hubiese coincidido perfectamente uno y otro”.

Lo anterior, dijo, fue impedido por una complejidad en el desarrollo de proyectos de inversión. “Estamos en un valle, un valle del cual vamos a salir, porque lo más importante es que tenemos las reservas de mineral para eso, las competencias para eso, y vamos a superar los problemas que tenemos y que tiene el mundo en materia de gestión de proyectos de inversión”, concluyó Pacheco.

En la última entrega de resultados, Codelco afirmó que esperaba restablecer su capacidad productiva recién al término de la presente década.

