Con su mayor caída diaria en un mes cerró este viernes el dólar a nivel local, ad portas de la doble jornada eleccionaria del fin de semana.

La divisa estadounidense retrocedió $7,50, terminando en puntas de $700,40 vendedor y $700,10 comprador.

Ricardo Bustamante, jefe de estudios Trading de Capitaria, indicó que “si bien la incertidumbre ha estado presente en estos días, hoy el mercado se lo toma con más calma, a la espera de los resultados”.

Luis Alberto Reyes, analista de Mercados G , indicó que “el Dollar index (DXY) caía el viernes frente a una cesta de destacadas monedas, a medida que se reactiva el apetito por el riesgo de los mercados después de que autoridades de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) calmaron los temores en torno a un rápido ajuste de la política monetaria en respuesta a la aceleración de la inflación”.

Sebastián Espinosa, estratega de mercados de XTB Latam, sostuvo que “de momento las elecciones del fin de semana no están representando mayores amenazas en esta última cotización del dólar previo a este evento, por lo que debemos esperar a lo que resulte de estas elecciones para ver cómo actuará el dólar la próxima semana. Si vemos una amplia participación en el proceso, probablemente no veamos una mayor reacción del mercado y no tengamos mayor volatilidad”.

“El dólar ahora se soporta en los $690 – $700. Debemos estar atentos a lo que suceda el fin de semana en base a las elecciones y también a los datos macroeconómicos que se darán a conocer el domingo por la noche en China, ya que pueden impactar el inicio de la semana para el cobre”, concluyó.

