Este jueves, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, abordó en Radio Pauta la condonación el Crédito con Aval del Estado (CAE), tema que ha estado en discusión luego de que en marzo pasado el Presidente Gabriel Boric afirmara en Buenos Días a Todos que se estaba evaluando “la mejor alternativa” para cumplir su promesa de campaña de condonarlo, pero que “la primera prioridad es la reactivación educativa”.

En esta línea, el martes de esta semana el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, señaló que si bien “hay una necesidad” por llevar a cabo esta condonación, ésta deberá abordarse en base a las “limitaciones económicas actuales”, mientras que ayer miércoles, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que el rechazo a la reforma tributaria restó finalmente financiamiento a esta medida, por lo que por ahora había que centrar los recursos en otras prioridades.

Al respecto, el titular de la cartera de Educación afirmó hoy que “este es un compromiso de campaña, es parte de nuestro programa, hay un compromiso muy claro. Pero también debemos ser muy claros en que cuando hay restricción de carácter fiscal, y en eso tenemos que ser muy responsables”.

“Esto está asociado a tener mayores recursos desde el Estado, y cuando vemos que hay deudas por estudiar, que sabemos que esta es una mala política educativa, aquí hay acuerdos transversales en reconocer esto como un error”, sostuvo. “Todos los candidatos presidenciales reconocían en la campaña anterior que había que buscar una solución para esto, estamos hablando de más de un millón cien personas que han visto afectadas su situación económica, su endeudamiento, muchos no han terminado de estudiar”.

“Aquí hay una promesa incumplida de una mala política pública, pero eso hoy en día es en el marco de una responsabilidad fiscal y ciertamente no tenemos los recursos y sería importante que la ciudadanía reconociera de quienes rechazan muchas veces las reformas asociadas a contar con mayores tributos, claramente están obstaculizando este tipo de medidas”, explicó la autoridad.

Ante cómo tendría que ser esta política de condonación de la deuda, Ávila afirmó que si bien será universal, ésta “no para todos va a ser igual”.

“Hay que poner una fórmula que permita probablemente distinguir entre tipos de deudores y deudoras”, detalló, indicando que para que sea justa, tiene que de alguna manera considerar la propia historia de la persona, en término de situación de pago, si terminaron o no sus estudios, la variable de género, si son jefas de hogar o no, etc.

“Lo hemos dicho hasta el cansancio, tres cosas: progresivo, gradual y justo. Esos tres principios cuando uno lo piensa en una reforma, claramente está pensando en el concepto de universalidad (…) tiene que ver con que todos y todas va a ser beneficiado de algún modo”, afirmó.

