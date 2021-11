La Corte Suprema rechazó un recurso de nulidad en contra de la sentencia del Séptimo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago que sancionó a un adolescente con la pena mixta de 2 años de internación provisoria en régimen cerrado y 3 años y un día de internación en régimen semicerrado, ambos con programa de reinserción social, por incendio en la estación de Metro Pedrero el 18 de octubre de 2019.

En la sentencia, la Segunda Sala del máximo tribunal descartó infracción constitucional al debido proceso en la cadena de custodia de la prueba analizada en el juicio.

“Si bien en este caso se ha constatado una irregularidad, ésta no genera como consecuencia la exclusión de esa evidencia o la ausencia de su valor probatorio, pues aquella no produce forzosamente la falta de certeza sobre cualquier conclusión que pudiera derivarse de la misma”, precisó en su fallo.

En la misma línea, la Corte Suprema recalcó que “ni siquiera se ha sostenido que la prueba de cargo en cuestión fue obtenida o se produjo con trasgresión de derechos fundamentales, sino que únicamente y debido a los defectos ya anotados en la cadena de custodia, por esa sola circunstancia debe concluirse que aquella constituye un montaje en virtud del cual se altera el contenido mismo de las video grabaciones, no siendo en consecuencias reales o ciertas las escenas que ellas se muestran. Si ese es el reparo, recaía entonces en la defensa la carga de acreditarlo, lo que no obstante no hizo, como se deja asentado en la sentencia atacada por el recurso”.

En vista de esto, el máximo tribunal desestimó el recurso de nulidad, manteniendo la condena contra el único involucrado por el incendio en la estación Pedrero.

/psg