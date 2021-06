Desire Rodríguez es la jefe de la cocina del comedor de San Blas. No recibe dinero por su trabajo, “pero sí alimentación este es un trabajo voluntario que me llena de satisfacción, cocinamos pollo, carne, granos. La gente de la comunidad respeta la labor que hacemos en esta casa, donada por un sacerdote católico. Trabajamos de lunes a viernes. Los fines de semana llega acá comida caliente, donada por una organización internacional de chefs, entre ellos un venezolano; esto no para nunca”.