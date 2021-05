María Luisa Cordero, candidata a la convención constituyente por el distrito 12, lanzó duras críticas en contra del abogado Fernando Atria, candidato por el distrito 10, las que se viralizaron de inmediato a través de redes sociales.

Todo comenzó por un live que compartió Cordero junto al arquitecto, Iván Poduje, quien es parte de la campaña de Evelyn Matthei, candidata a la reelección por la alcaldía de Providencia y precandidata presidencial de la UDI.

Durante la conversación, Poduje reflexionó respecto a cómo serán las elecciones de este fin de semana, donde la ciudadanía elegirá a los 155 constituyentes que redactarán la nueva Carta Fundamental. En ese momento, Poduje sacó a colación a Atria, en la Lista Apruebo Dignidad.

“Espero que no tengamos a estos señores como Atria, que me da terror, me cae mal Atria, encuentro a veces que digo este tipo de qué está hablando, vive en una realidad paralela“, aseguró Iván Poduje.

María Luisa Cordero no se quiso quedar atrás en la crítica y aseguró que Fernando Atria “es un deconstructivista, en vez de leer el catecismo cuando era chico leyó a Foucault, es un deconstructivista horroroso, oscuro”.

/psg