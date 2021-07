Luego de que la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), informó ayer que el próximo viernes hará un anuncio respecto a su eventual candidatura presidencial, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, consideró que podría ser “complejo” hacer las dos labores en simultáneo, debido a la cantidad de tiempo que ambas cosas requieren.

En entrevista con Radio Universo, Bellolio expresó que “en eso quisiera ser bien respetuoso de la figura de la senadora, yo tengo una relación larga con ella, fuimos juntos miembros de la comisión de Educación en la Cámara de Diputados. Me parece que si ella decide ser candidata a presidenta, puede ser incompatible con las labores de la presidencia (del Senado) por la cantidad de tiempo que requiera. Pero eso es algo que por supuesto tiene que ver ella, y en eso no pretendo ni darle consejo ni inmiscuirme en esa decisión”.

En ese contexto, explicó que “el trabajo que tiene la presidenta del Senado como tal es de muchas horas, requiere de un trabajo muy permanente, es una decisión que tiene que tomar ella. A mí me parece que sería complejo hacer las dos cosas en simultáneo, una campaña con la dedicación que requiere y el ser presidenta del Senado, pero como digo no me siento en la capacidad de darle ni consejo ni inmiscuirme en su decisión”.

No obstante, aclaró que “no hay incompatibilidad ni jurídica ni otra, sino digo que por cuestiones de tiempo es muy difícil cumplir con ambas, pero la que tiene que tomar esa decisión es ella”.

Sobre el resultado de las primarias en Chile Vamos, que dieron como ganador al independiente Sebastián Sichel, Bellolio expresó que “al menos lo que vimos ayer, yo he hablado con los presidentes de los partidos y los ex candidatos, hay una disposición plena a sumarse al liderazgo de Sebastián Sichel, porque eso son las primarias”.

“Habían partidos un poquito más golpeados, hay temas internos de cada uno de ellos, que deben resolverlos, pero vimos un buen ambiente sobre todo por la participación (…) nos criticaron muy duramente diciendo que no había habido información y fue la primaria donde había votado mayor cantidad de personas hasta ahora en la historia de Chile”, expresó.

Con ello, sinceró que “yo voté por Joaquín Lavín, es una persona que ha sabido transformar la política en una visión de futuro y lo ha reconocido le propio Sebastián Sichel en que la mirada que tiene el propio Joaquín sobre la integración social es un punto muy relevante para los chilenos”.

Finalmente, el ministro agregó que tras el triunfo de Sichel, que “nosotros con el resguardo de lo que establece la Contraloría, por supuesto que las personas de gobierno pueden apoyar a sus respectivos candidatos”. Lo cual marca el fin de la prescindencia del Gobierno durante la primaria.

