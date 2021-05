Ayer, en medio del balance del Ministerio de Salud por el coronavirus, el jefe de la cartera, Enrique Paris, entregó las primeras luces de una posible modificación en el horario del toque de queda, que ya lleva 14 meses de vigencia como una de las medidas para combatir la propagación de la pandemia. “Lo discutimos hoy día en la mesa Covid-19 con el Presidente y los otros ministros y se va a estudiar esa posibilidad de cambiar el toque de queda. Se anunciará oportunamente”, dijo el jefe de Salud.

Consultado por este medio, Paris profundizó sobre esta idea. “Lo estamos analizando para después de las elecciones. Todavía no hay nada definido, pero lo vamos a conversar. Cada uno tendrá que otorgar su punto de vista: desde el punto de vista de Prevención del Delito y también en materia sanitaria. Para nosotros sí ha sido (una medida) efectiva”.

Las opciones que maneja el gobierno son que gradualmente vaya retrasándose el horario de inicio o, en un escenario menos probable, que de plano se suprima la medida que ha estado vigente por 14 meses. Sin embargo, el decreto presidencial que prorroga el estado de excepción, aprobado por el Congreso, termina el 30 de junio.

Hoy el ministro del Interior Rodrigo Delgado, en entrevista con Chilevisión, se refirió a este posible cambio. “El estado de excepción rige hasta el 30 de junio. Eso es lo que está aprobado hoy, es lo que tenemos para poder proyectar, trabajar. Hay que entender que el estado de excepción permite tener no solamente el toque de queda, también las cuarentenas y el Paso a Paso se sustenta en esa excepción. Sin ese estado de excepción no podrían existir la fase 1, 2, 3, los avances y retrocesos. Es una herramienta muy importante, no es una herramienta ni política ni que sirva o no a un sector determinado”.

“Es una herramienta que ha servido y ha sido muy funcional para manejar los tiempos, las cuarentenas”, destacó.

Asimismo, agregó que “tenemos como horizonte fines de junio para poder seguir con estas herramientas, no solamente el toque de queda, sino todas las herramientas asociadas. Si eso no se renueva por supuesto que vamos a tener una estrategia distinta y van a haber condiciones distintas, pero el horizonte de tiempo es el 30 de junio tal como dice el decreto”.

Por su parte, anoche en conversación con T13, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, afirmó que “nosotros esperamos ir gradualmente liberalizando las medidas, pero cada una de ellas debe ser evaluada en su mérito. No hay que hacer anuncios que quizás generen la sensación en la ciudadanía que hay descuidarse, por el contrario, hay que mantener las medidas preventivas”.

