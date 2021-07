Best Quality Products Spa salió al paso de la declaración de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), presidida por Daniel Jadue, donde cuestionó la intención del proveedor de pedir la liquidación forzosa del organismo por su millonaria deuda.

Eduardo Lagos, abogado de la empresa, expresó a CNN Chile que “Daniel Jadue nos tiene acostumbrados a sus mentiras. Mintió al momento de hacer la compra de esta mercadería por $1.395 millones, de los cuales solamente a nuestra empresa ha abonado $190 millones y abonado ciertos pagos de facturas que fueron factorizadas, solicitados por ellos mismos, es decir, debe casi mil millones de pesos”.

El representante del proveedor detalló que al jefe comunal de Recoleta “se le dio prórroga que el mismo incumplió en el mes de noviembre del año pasado. Solamente hemos recibido abonos por $2 millones en enero y $5 millones en marzo de este año”.

“Es absolutamente falso que se nos haya planteado una devolución de mercadería de insumos médicos que tienen plazos de vigencia, de caducidad en su uso y también es falso que exista duplicidad de facturas”, agregó el abogado.

La respuesta de Best Quality Products Spa viene luego que Achifarp diera a conocer una declaración pública donde rechaza las acusaciones de no pago de servicios, recalcando que “a diferencia de lo que indica falazmente la empresa, se han enterado importantes sumas de dinero a modo de pago parcial del monto adeudado. A la fecha, se le han pagado cerca de $460 millones, cifra que supera con creces los insumos vendidos”, junto con cuestionar que la empresa no ha querido recepcionar los insumos no vendidos.

“El hecho de que existan dineros pendientes de pago por parte de Achifarp (en ningún caso desconocidos por nuestra Asociación), fundados en los cambios de circunstancias económicas actuales, producidas a raíz de la pandemia, resulta ser exorbitantemente distante a la configuración de un delito de estafa y ahora a esta demanda de liquidación forzosa, como el que pretende imputar la empresa en contra de nuestra asociación”, precisó.

