Un equipo internacional de investigadores acaba de proponer la existencia de una ‘inteligencia planetaria’, es decir, de mundos enteros capaces de comportarse de una forma inteligente. Normalmente, la inteligencia es vista como una propiedad de los individuos, aunque el término también puede aplicarse a todo tipo de colectivos, desde grupos sociales de humanos a colonias de insectos o, incluso, al comportamiento grupal de los virus.

Y ahora, un equipo internacional de investigadores se pregunta si sería posible observar inteligencia a una escala todavía mucho mayor: un planeta entero. ¿Se puede hablar de ‘planetas inteligentes’? En un estudio dirigido por el astrofísico Adam Frank, de la Universidad de Rochester, y publicado en el ‘International Journal of Astrobiology’, los científicos exploran las consecuencias de esta tentadora pregunta y, de paso, llegan a algunas sorprendentes conclusiones sobre la propia Tierra.

“Una cuestión abierta -escriben los científicos- es si la inteligencia puede operar o no a escala planetaria. Y si es así, cómo podría ocurrir una transición de la inteligencia a esa escala planetaria, si ya ha ocurrido o no, o si algo así está en nuestro horizonte a corto plazo”.

La respuesta es, al mismo tiempo, un sí y un no. Según el estudio, en efecto, sí que sería posible hablar de una inteligencia que abarque un planeta completo. Pero la Tierra aún no ha llegado a ese punto. “Hay inteligencia en la Tierra -asegura Frank- pero no inteligencia planetaria”. ¿Por qué?

Las cuatro fases de la inteligencia planetaria

Según los investigadores, el surgimiento de una inteligencia tecnológica en un planeta, un punto de referencia muy común en las investigaciones de astrobiología, no tiene que verse como algo que sucede ‘en’ un planeta, sino ‘a’ un planeta. Por lo tanto, la evolución hasta esa inteligencia planetaria representa la adquisición y aplicación de un cuerpo colectivo de conocimiento que opera a través de un sistema complejo de diferentes especies al mismo tiempo, y de una manera armoniosa que beneficia o sostiene a toda la biosfera. Obviamente, ni los humanos ni la Tierra han llegado aún a ese punto.

Para Frank y su equipo, sin embargo, estamos en el camino de conseguirlo, y ya hemos alcanzado la tercera de las cuatro etapas que, según el estudio, conducen a la inteligencia planetaria. La primera de esas etapas es aquella en que un planeta, por ejemplo la Tierra, es aún muy primitivo, con vida pero con una ‘biosfera inmadura’ que aún no se sincroniza lo suficiente con los procesos geofísicos para que los distintos tipos de vida coevolucionen.

En la segunda etapa ya se ha desarrollado una ‘biosfera madura’, y la Tierra ya ha pasado por ella. El siguiente hito (la tercera etapa) consiste en la aparición de lo que Frank llama ‘una tecnosfera inmadura’, y ahí es precisamente donde nuestro planeta se encuentra ahora. En esta etapa, la tecnología ya se ha desarrollado, pero aún no está integrada de forma sostenible con el medio físico. Existen tensiones y desajustes que pueden incluso llegar a amenazar la vida.

Se trata, pues, de un momento crítico, pero si se supera, una tecnosfera inmadura tiene la oportunidad de desarrollarse hasta la cuarta y última etapa: una ‘tecnosfera madura’, en la que la actividad tecnológica está perfectamente sincronizada con los procesos biológicos, químicos y geofísicos, actuando a la vez para garantizar la máxima estabilidad del sistema completo.

“Los planetas -explica Frank- evolucionan a través de etapas inmaduras, y la inteligencia planetaria se produce cuando llegas a un planeta maduro. La pregunta del millón es averiguar qué aspecto tiene la inteligencia planetaria y qué significa para nosotros en la práctica, porque aún no sabemos cómo pasar a una tecnosfera madura”.

Al borde del precipicio

Según el estudio, la Tierra está ahora ‘al borde de un precipicio’, ya que nuestras acciones colectivas tienen unas claras consecuencias globales. pero aún no tenemos el control de esas consecuencias, algo imprescindible para llegar hasta el siguiente nivel.

“Una transición a la inteligencia planetaria como la que describimos aquí -escriben los investigadores en su artículo- tendría la propiedad distintiva de la inteligencia operando a escala planetaria. Dicha inteligencia planetaria sería capaz de dirigir la evolución futura de la Tierra, actuando en conjunto con los sistemas planetarios y guiada por una comprensión profunda de dichos sistemas”.

¿Llegará la Tierra algún día a ser un ‘planeta inteligente’? Mientras lo intentamos, lo único que podemos hacer es ‘buscar fuera’ y tratar de averiguar si algún otro mundo ya lo ha conseguido.

/psg