Se dice que El Pentágono tiene en su poder un video de 23 minutos de ovnis moviéndose en un patrón extraño que dejará a los espectadores “conmovidos”, ha afirmado un ex informante.

Luis Elizondo, quien dirigió el Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas encubierto (AATIP), ha revelado la existencia de las imágenes a medida que continúa aumentando la presión sobre Estados Unidos para luchar contra el fenómeno.

Elizondo, un ex oficial de inteligencia, que renunció al Pentágono en 2017, afirmó haber visto las imágenes de ovnis que describió como “convincentes” y suficientes para hacerte “woah”.

Reveló fragmentos de información mientras daba entrevistas en los canales de YouTube Witness Citizen UAP y Fade to Black.

El ex informante es considerado una autoridad líder en ovnis, e investigó el fenómeno con AATIP hasta que la unidad se disolvió silenciosamente en 2012.

Elizondo describió las imágenes como “extremadamente convincentes”, “definitivas” y “confusas”, y dijo que habían circulado entre la comunidad de inteligencia de Estados Unidos.

Se dice que el video muestra varios ovnis moviéndose de formas extrañas y “patrones” que los humanos convencionalmente no comprenden, con datos registrados usando sistemas militares estadounidenses.

Se registró cuando todavía estaba en AATIP entre 2008 y 2012, la nave era lo suficientemente grande como para que “varios” seres de tamaño humano pudieran caber dentro, y los objetos no tenían forma de “Tic Tac”.

Sin embargo, se negó a revelar más detalles, citando su compromiso de mantener el secreto y advirtiendo que podría ser arrestado si decía demasiado.

Primero mencionó el clip al describir videos de ovnis que dejarían a los espectadores “conmovidos” cuando hablaran en Witness Citizen UAP.

Elizondo estaba dando entrevistas ya que las consecuencias han continuado desde la publicación del informe OVNI del mes pasado que parecía confirmar que hay fenómenos misteriosos que han desconcertado a los militares en los cielos de los Estados Unidos.

Se produce cuando algunos legisladores estadounidenses ahora están pidiendo audiencias sobre el tema, que está etiquetado como una amenaza para la seguridad nacional y ha pasado de teorías de conspiración marginal a un debate real y serio.

Si bien este no es el documento de divulgación completo, algunos esperaban que el informe revelara que el ejército de los EE. UU. No pudo explicar 143 de los 144 avistamientos de fenómenos aéreos no identificados (UAP).

¿Qué está pasando con los ovnis en los Estados Unidos?

Los ovnis han pasado de teorías de conspiración marginal a un debate de seguridad nacional en toda regla en los Estados Unidos.

Los funcionarios del Pentágono dieron un paso sin precedentes el año pasado para confirmar un trío de videos notables que mostraban encuentros estadounidenses con ovnis.

El debate sigue abierto sobre cuáles fueron los fenómenos filmados, pero ha quedado claro para todos, algo está en el cielo.

Quizás lo más sorprendente fue un video conocido como “Tic Tac”, que mostraba un objeto no identificado perseguido por aviones de combate.

Estados Unidos también ha confirmado la existencia del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales (AATIP), un programa del Pentágono creado para estudiar ovnis antes de su disolución en 2017.

Sin embargo, fue reemplazado por el Grupo de Trabajo de la UAP en junio de 2020 después de una votación del Comité de Inteligencia del Senado de EE. UU.

Desde entonces, los jefes de defensa han confirmado una serie de videos y fotos de ovnis filtrados que se han remitido al Grupo de Trabajo para su investigación.

¿Por qué esta repentina prisa por la transparencia?

Nadie fuera de las alas secretas del gobierno de EE. UU. Lo sabe con certeza actualmente.

Y como una adición a un proyecto de ley de alivio de Covid de 5.500 páginas aprobado en diciembre, se ordenó a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional que compile un informe OVNI dentro de 180 días.

El informe de la UAP cayó como se esperaba el 25 de junio, y aunque no revela mucho, tampoco descarta nada, ya que gran parte permanece en secreto.

Estados Unidos parece haber reconocido que los ovnis, sean lo que sean, son reales y representan una amenaza potencial para la seguridad nacional, ya que parecen poder ingresar al espacio aéreo restringido con impunidad.

¿Son extraterrestres? Oficialmente, la posición de Estados Unidos es simplemente “aún no lo sabemos”, ya que se espera nueva información en los meses y años venideros.

UAP es ahora el término más comúnmente utilizado para describir reuniones entre círculos gubernamentales, con el grupo de trabajo de UAP creado para investigar por Estados Unidos en 2020.

Hablando sobre el video de 23 minutos, el Sr. Elizondo le dijo a Fade to Black: “El video fue extremadamente convincente, uno de muchos, hasta el punto en que recuerdo haber ganado algo de experiencia para verlo.

“No dije qué era. Se lo envié a expertos altamente capacitados en la comunidad de ISR (Vigilancia y Reconocimiento de Inteligencia).

“Y cuando me respondieron, el título del correo electrónico estaba entre comillas ‘este video OVNI'”.

Añadió: “Es definitivo y confuso, cada vez que piensas que estás como ‘esto es lo que estoy viendo’, bang, eso cambia”.

Cuando el presentador Jimmy Church le preguntó cómo se movía el objeto, su velocidad y si estaba “más allá de nuestras capacidades”, Elizondo dijo que esto era suficiente para que los encargados “levantaran las cejas y dijeran ‘woah'”.

Describió que los objetos tenían un “movimiento particular” y se movían de una manera y en patrones “que realmente no entenderíamos”.

El informante dijo que esperaba que el video pudiera ser publicado en una audiencia pública para que “todos puedan verlo por sí mismos”, y agregó que “hay algunos. Hay otros que son igualmente convincentes”.

LA DIVULGACIÓN COMPLETA

Se espera que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) actualice el Congreso dentro de los 90 días posteriores a la publicación del informe OVNI, y se informa que el Pentágono está en el proceso de establecer una oficina dedicada a los OVNIs.

El informe, titulado oficialmente “Evaluación preliminar: fenómenos aéreos no identificados”, fue ordenado por el Congreso como una adición a un proyecto de ley de ayuda de Covid en diciembre.

Se encargó después de que el Pentágono diera el extraordinario paso de confirmar un trío de videos alucinantes que mostraban encuentros con pilotos, admitiendo que no podían explicar el fenómeno.

Los legisladores que conocieron la versión clasificada del informe también se han pronunciado, sin dar detalles, pero sugiriendo que quieren más información.

Se especuló que el informe clasificado podría tener 70 páginas y contener información sobre “tecnología alienígena”.

Los legisladores estadounidenses encargaron el informe después de una asombrosa serie de videos filtrados que mostraban encuentros militares con objetos como el infame “Tic Tac”.

Marcó un cambio increíble después de que el gobierno rechazara los ovnis al final del Proyecto Libro Azul en la década de 1960.

Algunos fanáticos de los ovnis descontentos han llamado al informe “encubrimiento”, pero muchos lo ven como el primer paso en el camino para comprender verdaderamente lo que está sucediendo en el cielo.

El informe admite que los encuentros podrían ser aviones previamente desconocidos de China, Rusia o un grupo terrorista “no gubernamental”.

Pero eso especialmente no descarta un origen extraterrestre, o tal vez incluso extradimensional, para las citas.

The Sun Online reveló previamente que el Pentágono tiene en su poder una imagen de un OVNI “Triángulo Negro” que se eleva desde el océano en uno de los encuentros más asombrosos jamás filmados.

Los humanos ‘es probable que encuentren vida inteligente en el universo’, dice el ex astronauta de la NASA después del informe OVNI del Pentágono.

