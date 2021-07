Desde los primeros días de la historia registrada, la gente ha informado haber visto extraños objetos en el cielo. Pero con la llegada de los aviones, el número de platillos voladores y otros objetos voladores no identificados, un término que fue acuñado en 1953, ha aumentado dramáticamente. Se han iniciado estudios para conocer la verdad sobre los ovnis, incluido el Proyecto Libro Azul y el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales del Departamento de Defensa financiado en secreto por el gobierno de los Estados Unidos entre 2007 y 2012.

Si bien hay muchos creyentes que dicen que los ovnis son evidencia de una presencia extraterrestre en nuestro planeta, y otros tantos escépticos ofreciendo todo tipo de explicaciones lógicas y racionales, lo cierto es que el fenómeno OVNI continúa sin respuestas, a menos que, por supuesto, creas que los gobiernos saben la verdad y simplemente la están ocultando. Para todos los informes de ovnis registrados a lo largo de los años, ha habido comparativamente pocos casos de evidencia fotográfica clara e incluso menos videos de ovnis de calidad. Pero “pocos” no significa ninguno, y especialmente a medida que los equipos de grabación de video se han vuelto cada vez más omnipresentes, las imágenes de luces y formas extrañas en el cielo son cada vez más comunes. Y un ejemplo de esto ha tenido lugar en un avión de pasajeros.

Criatura extraterrestre

Un pasajero de avión quedó desconcertado después de ver lo que parecía ser un objeto que cambia de forma volando a decenas de miles de metros sobre el suelo. El canal de YouTube “Disclose Screen The Grimreefar” compartió las imágenes. Fue enviado por un turista alemán a bordo de un avión que afirmó que el OVNI acompaño a la aeronave durante siete minutos.

En el video, que fue grabado con una cámara Nikon P900 el 28 de junio sobre Racine, Wisconsin, EE.UU., se ve un objeto iluminado blanco volando a una altitud mayor que el avión. El contorno del objeto parece ser similar a un dron o una forma plana, pero pronto comienza a transformarse y se alarga. Las brillantes luces blancas de la misteriosa nave se convierten en una figura en forma de Y.

Mientras el pasajero del avión intenta enfocar el zoom en el OVNI, vuelve a pasar de una forma vertical a una horizontal. Según explica “Disclose Screen The Grimreefar”, lo que fue captado por la cámara podría ser una forma de vida basada en plasma que habita en la atmósfera superior

“Tengo este increíble avistamiento en un video por parte de un pasajero a bordo de una aerolínea de lo que parece ser un objeto que cambia de forma”, dice Disclose Screen en el video. “Casi parece que está hecho de plasma, el único inconveniente de este video es que solo he podido obtener la calidad de 460p. Ojalá tuviéramos más, pero es suficiente. La altitud del avión está entre 3.000 y 10.000 metros y este objeto se graba durante siete minutos por encima de la altitud del avión y parece moverse junto con el avión. La gente va a llamar a esto un OVNI, bueno técnicamente lo es, pero me estoy inclinando más hacia que sea una entidad biológica o una forma de vida basada en plasma que vive en nuestra atmósfera superior.”

Las imágenes rápidamente se viralizaron entra la comunidad ufológica, donde muchos ofrecieron sus propias teorías para explicar el avistamiento. Algunos estuvieron de acuerdo con la teoría ofrecida por el canal de YouTube, y dijeron que parece hiperdimensional, una criatura extraterrestre que interactúa con nuestro espacio 3D.

Puede parecer una locura o una teoría extravagante, pero lo cierto es que hay posibilidades de que algunos ovnis sean realmente criaturas vivientes. Trevor James Constable, un ex oficial de radio de la Marina Mercante de EE.UU., se pasó gran parte de su vida investigado el fenómeno OVNI. Y llegó a una conclusión, que algunos ovnis no son naves de otros mundos, sino criaturas vivientes que habitan los niveles más altos de la atmósfera de la Tierra.

También creía que variaban en tamaño desde extremadamente pequeños hasta medio kilómetro de diámetro, lo que, sin duda, concuerda con lo que ha grabado el turista alemán en el video. Entonces, si los cielos de nuestro planeta están constantemente poblados por criaturas, ¿por qué no las vemos de forma regular? Según creía Constable, siempre están aquí, en grandes cantidades; simplemente no podemos verlos físicamente en su estado natural.

Ahora bien, ¿y que nos dicen los escépticos? Como no puede ser de otra manera, no están de acuerdo con la teoría extraterrestre. Creen que el turista podría haber enfocado a una gota de agua grande en el exterior de la ventana. Aunque no descartan que se trate de un efecto de luz provocado por el solo, la ventana y la óptica de la cámara.

/psg