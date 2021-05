Una investigación reciente de David Horvath, científico del Instituto de Ciencias Planetarias de Arizona (Estados Unidos), señala que Marte podría tener volcanes activos, por lo que entrarían en erupción en cualquier momento. Al parecer, la catástrofe más reciente de este tipo habría ocurrido hace tan ‘solo’ 50.000 años.

Según Futurism, en caso de que los volcanes marcianos entraran en erupción en un pasado relativamente reciente, esto contribuiría a ampliar el conocimiento sobre el planeta rojo. Además, podría significar que Marte albergaría vida en la actualidad. Aunque se creía que estas explosiones de lava eran una rareza, los depósitos ‘frescos’ de lo que parecen ser cenizas y roca quemada cerca de la región de Cerberus Fossae sugieren que estas erupciones son distintas a unas antiguas que los científicos ya conocían.

