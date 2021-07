La actriz Constanza Piccoli participó de exitosas series como: «BKN» y «Karkú», logrando gran popularidad en la web. Cabe destacar que actualmente tiene 731 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde muestra su nueva vida lejos de la televisión.

Hace un tiempo, la joven intérprete de 28 años, confesó que se alejó de la pantalla chica luego de decepcionarse del medio. En febrero de este año, habló sobre este tema con Martín Cárcamo, en su programa online, donde contó que decidió emprender un nuevo desafío en su vida: Estudiar una carrera universitaria.

«Cuando crecí empecé a cachar que había que hacer lobby y ser amigo de todos. Había que ser buena onda con todos y eso no es parte de mi. Soy buena onda con los que me caen bien. Mis amigos están todos fuera de la televisión», aseguró Coni que no está en la pantalla chica desde las teleseries «20añero a los 40» (2016) y «Mamá Mechona» (2014).

Cabe mencionar que Piccoli ya se encuentra en el segundo año de su carrera de Ingeniería Comercial, la que escogió porque según explicó porque tiene un «alma emprendedora».

En la web, la actriz encanta con cada una de sus fotografías, haciendo gala de su indiscutible belleza, por la que recibe una lluvia de halagos de sus fanáticos.

Revisa a continuación una selección fotográfica de Coni Piccoli:

Original de tecache.cl

