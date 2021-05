En medio de una semana marcada por el diálogo en busca de “mínimos comunes” entre el Ejecutivo y los representantes de ambas cámaras, otro tema que llevó la agenda política fue la inminente decisión de la UDI de definir a un candidato único del partido de cara a las primarias.

Esto tras el anuncio por parte de Evelyn Matthei respecto a su disponibilidad para participar en las primaras presidenciales de Chile Vamos.

“Creo que las palabras de María José Hoffmann fueron súper desafortunadas, (ella dijo) ‘no nos temblará la mano’, como si yo fuera enemigo, no soy enemigo”, dijo la jefa comunal en respuesta a un punto de prensa convocado por la directiva de la UDI, en el que enfatizaron que será el partido el que elija a su candidato.

Una determinación que Matthei ha calificado en diversas entrevistas como un “error político”, ya que, tomando en cuenta que el voto es voluntario, considera que se debería tener una lógica de diversidad en cuanto a candidatos que convoque a la mayor cantidad de votantes que sea posible.

“En una primaria vota aproximadamente 1 millón y medio de personas. Los militantes UDI son 45 mil y el consejo general son 480, ¿Cómo va ser más lógico que en una decisión como esta no se vote con un millón y medio de personas?”, dijo Evelyn Matthei en conversación con Radio Pauta. “Es la ciudadanía la que debería tomar estas decisiones”.

“Si esto va al consejo general -a realizarse el 17 de mayo-, no me cabe duda que me van a dejar afuera. Así que lo que yo sostuve en la reunión [que tuvo el viernes con Javier Macaya, timonel de la UDI] es que yo solo estoy disponible si vamos a primarias los dos [ella y Joaquín Lavín]. Si me nominan solo a mí, tampoco estoy dispuesta. Creo con mucha fuerza que debemos ir los dos”, dijo la alcaldesa y candidata a reelección en Providencia.

El pasado viernes la candidata ya había mencionado que la prioridad de la UDI debería ser llevar a los mejores candidatos de la coalición más que privilegiar a un partido en particular. “A mí lo que más me importa es mi sector. Si el mejor candidato es de otro partido, lo tenemos que respaldar. Siento que no están las cosas para privilegiar a un partido u otro, si no al mejor candidato. Las cosas están muy difíciles y se trata de ir con la mejor carta, que es lo que espera el público de nosotros”, declaró Matthei.

Consultada por la posibilidad de renunciar al partido en caso de no ser nominada por el consejo general de la UDI, la edil expresó: “No me pongo en esos escenarios, espero que no me dejen fuera, pero no soy de los que se van dando portazos ni haciendo amenazas”.

“No creo que nadie quiera hacerme daño a mí como persona, y tampoco se trata de que yo ande lloriqueando. Lo que sí me parece es que es un error político y estratégico no llevar a las mejores personas. (…) No es problema mío o de ego, es una diferencia política es muy grande. Dejar afuera a una mujer no es bonito, no es grato. Las mujeres quieren participación y tener una mujer por quien votar. Yo amplío el universo de personas que podrían movilizarse a una primaria”, dijo Matthei.

Sobre los “mínimos comunes” y liderazgo de Yasna Provoste

Respecto a las conversaciones que ha sostenido el gobierno con representantes de ambas cámaras, en las cuales la figura de la presidenta del Senado, Yasna Provoste, se alza como líder de la oposición; la precandidata presidencial tiene una visión positiva.

”Es empezar a ser responsable con el país. Me tocó ser la gran parte del tiempo de oposición, pero siempre procuramos hacer lo mejor para Chile. Teníamos condiciones distintas, pero logramos sacar adelante proyectos que creemos que son mejores para Chile. Esta actitud de ‘Nos oponemos a todo porque el gobierno es de otro sector político’, me parece que no es aceptable”, dijo Matthei.

“Lo que más se requiere es conversación y colaboración, y no si subo o bajo un puntito por oponerme o no a algo. Creo es el momento de la grandeza en favor de nuestro país. Me da mucha alegría que por fin haya una posibilidad de conversar. Esto debió darse hace un año atrás”, expresó la alcaldesa de Providencia.

“Los partidos políticos tuvimos baja aprobación porque la gente siente que estamos más preocupados de nosotros mismos que del pueblo. Estamos destruyendo el futuro del país. Esto es inaceptable. Si seguimos haciendo política, intentando destruir todo, vamos a quedar entre Ecuador y Costa Rica. Esta es una falta de responsabilidad que nadie entiende y por eso estamos tan mal evaluados”, concluyó.

