Las escenas de sexo en el cine suelen generar tanta curiosidad en los espectadores como incomodidad para quienes las protagonizan. Exponerse frente a un equipo técnico y a los compañeros de trabajo no siempre es fácil. Estos actores y actrices han revelado algunas de sus peores experiencias durante el rodaje de escenas íntimas para famosas películas.

Allison Janney y Michael Lerner en “La vida en tiempos difíciles” (2009)

Los actores debían filmar una escena sexual de pie, contra una pared. Según relató Janney a People, la situación no fue romántica, sino accidentada.

“Empezaron a rociarnos con unas sustancias relucientes para que se nos viese sudados, pero nadie parecía darse cuenta de que estábamos en un suelo de mármol. Dijeron ‘¡Acción!’ y me llevó hasta la pared, y sus pies empezaron a resbalarse y caímos al suelo. Fue terrible, pero fue uno de esos momentos que nunca olvidaré”, relató.

Ryan Reynolds y Olivia Wilde en “Si fueras yo” (2011)

El actor vivió una situación muy incómoda durante el rodaje de una escena íntima junto a Olivia Wilde. Lejos de sentirse intimidada, ella quiso ponerle humor a la situación y fue su compañero quien la terminó pasando mal.

Así lo contó Reynolds: “Estábamos en la escena, ella está sentada y le quito la camisa, le quito el sostén y veo que tiene puestos estos parches que cubren los pezones, pero les ha dibujado unas adorables caritas sonrientes… Y se me olvidan todas las líneas de diálogo de la escena, no solo de esta película, de todas las películas que he hecho en mi vida”.

La situación se volvió aun peor, según su testimonio: “En algún momento de la escena, ella toma mis manos y las pone sobre sus pechos. Entonces aparto mis manos y las miro y hay dos malditas caras sonrientes pintadas en ellas y no tengo ni idea de qué hacer. Y, como acto reflejo, como un idiota, simplemente pongo mis manos en sus pechos”.

Dakota Johnson y Jamie Dornan en “Cincuenta sombras de Grey” (2015)

Ambos han contado diferentes anécdotas del detrás de cámaras de la exitosa saga y la dificultad de filmar las secuencias íntimas. En una entrevista con Glamour, Dakota Johnson habló de un doloroso momento vivido en el set.

“Una vez me dio un calambre porque Jamie Dornan me tiró a la cama. Fue tan jodidamente doloroso. Ojalá tuviésemos un montaje de tomas falsas del rodaje”, declaró.

Anne Hathaway y Jake Gyllenhaal en “De amor y otras adicciones” (2010)

Quien vivió un auténtico bochorno fue Anne Hathaway, según ella misma relató durante el estreno de la película. Una pequeña confusión le hizo pasar un mal momento.

“Tenía que quitarme la gabardina, y estaba desnuda debajo, y pensé que estábamos filmando. Pero resultó que solamente estábamos ensayando, ¡y me desnudé innecesariamente delante de mucha gente!”, reveló.

Margot Robbie y Alexander Skarsgård en “La leyenda de Tarzán” (2016)

El director David Yates contó a Entertainment Weekly detalles del rodaje de la escena romántica entre Tarzán y Jane. “Le dije (a Margot): ‘Abofetea a Alex mientras haces el amor, solo dale un puñetazo’. Fue una especie de momento terrenal y sensual en el que ella disfrutaba del sexo con Alex, y el único hematoma que el actor tuvo durante todo el rodaje fue probablemente el puñetazo de Margot. Lo que dice mucho sobre lo luchadora que es”.

En una entrevista con 24/7, la actriz dio su versión de lo sucedido: “No le hice tanto daño, y no le di en la cara, al menos no demasiado fuerte. Pero él es un tipo fuerte, puede aguantarlo. Simplemente nos dejamos llevar un poco”.

Jennifer Lawrence y Chris Pratt en “Pasajeros” (2016)

arias veces Jennifer Lawrence se ha referido a cuánto le costó filmar la escena íntima de esta película, ya que era la primera vez que hacía este tipo de tomas. Pero más allá de pasarlo mal durante la escena en sí, el bochorno vino después.

“Oh, me voy a emborrachar para la escena de sexo, porque es estresante y aterradora. Y luego se te olvida que, ya sabes, estás en el trabajo y vas a estar trabajando durante ocho horas. Para cuando me tocaba actuar, tenía una resaca increíble”, dijo en “Late Night with Seth Meyers”.

Robert Pattinson y Julianne Moore en “Polvo de estrellas” (2014)

El protagonista de “Crepúsculo” vivió una bochornosa experiencia al rodar una escena de sexo en un coche, junto a Julianne Moore. En una entrevista con Heat, dio detalles de la incómoda experiencia.

“Sudo como un maldito loco. Literalmente, en ese momento, estaba intentando atrapar mis gotas de sudor para evitar que le golpearan la espalda. Después ella me dijo: ‘¿Estás teniendo un ataque de pánico?’ Qué vergüenza”.

