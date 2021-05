Pon a prueba tu percepción y conocimientos generales. No, no hay inclinación política de por medio, es literalmente en quién de ellos predominan las extremidades izquierdas del cuerpo para realizar todo tipo de actividades por encima de la derecha. Lo que realmente es ser zurdo. Entonces, ¿quién de los cinco personajes que aparecen en esta fotografía es, realmente, zurdo? Detalla ahora tu respuesta en solo 15 segundos. Vamos, tú puedes hacerlo.

El desafío es simple. Tienes que mirar la imagen que te mostraremos a continuación, prestar mucha atención a lo que te pide el enunciado y responder adecuadamente, Pero ojo, ten cuidado, porque si crees que el límite es el cielo, en esta ocasión el límite es el tiempo. Solo tienes 15 segundos para esta prueba y no deberás pasarte de ello ni ir hacia la solución para conocerla antes de.

Los acertijo virales llegaron para hacer nuestras vidas más entretenidas, menos estresantes o como una vía de escape a la realidad en estos tiempos de pandemia por el Coronavirus (COVID-19). Recuerda que este tipo de desafíos hacen de nuestras aptitudes mejores, incrementan nuestro sistema cognitivo y la forma cómo comenzamos a percibir las cosas en la actualidad.

IMAGEN VIRAL

¿Lo encontraste? ¿Pudiste hacerlo en 15 segundos? ¿Nada aún? No te preocupes. Retoma la tranquilidad y no te sientas mal si es que te das por vencido. Es completamente normal que ello suceda, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, descuida, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Pero, y a pesar de que te viniste abajo, no queremos que te rindas. ¿Te parece bien si te damos unos 10 más para que nos digas la solución? Ojo, siempre te la daremos, pero queremos que lo encuentres por tus propias vías, pero de no hacerlo, no te compliques la vida. Más abajo hay otros desafíos que pueden estar en tu nivel y seguir buscando en nuestra gran mochila de virales.

SOLUCIÓN DEL RETO

Pues bien. No eres el primero en errar en este desafío y seguramente tampoco serás el último. Por lo tanto, te vamos a brindar la respuesta de la prueba, la misma que puedes encontrar en la a continuación y en la tercera foto de nuestra galería. El zurdo es el mesero, pues será aquel que sirva con la mano predominante: la derecha. Enfócate en tus habilidades, reconoce cómo puedes resolver mejor las siguientes pruebas y sabrás responder mejor en el futuro.

/psg