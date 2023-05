Katy Perry, la famosa cantante de Estados Unidos, estuvo presente en la coronación del rey Carlos III del Reino Unido.

Sin embargo, llamó la atención por el sombrero grande que usó en la ceremonia, a pesar de que su atuendo completo era de color rosa pastel y lucía muy elegante.

Durante el evento en la Abadía de Westminster, Perry fue vista caminando por los pasillos en busca de su asiento.

Esto hizo que le llovieran los memes de todo el mundo:

— WONDER ARAN NOCHENTERA 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈💚💜 (@tzantzi) May 6, 2023

This is the Katy Perry version of that Adele video 😭 pic.twitter.com/iEaF2ePumP

— Varali (@VaraliPRISM) May 6, 2023