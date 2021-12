Pablo Longuiera volvió al escenario político para criticar la formación de la Convención Constitucional y además aseguró que no se debía ceder en parámetros como la paridad de género ni los escaños para pueblos originarios.

En conversación con Radio ADN, el ex ministro de Economía durante el primer mandato del Presidente Piñera aseguró que “la convención fue un asalto político. Esa gente no representa el Chile real, no lo representa (…) No representan el Chile real, esa es mi tesis”.

“Se cedió en la paridad, se cedió en los pueblos originarios que no había para qué ceder. Los pueblos originarios no están votando por el Frente Amplio, están votando todos los representantes por el Partido Comunista”, aseguró.

En ese sentido, Longueira insistió que “una cosa es que hayan ganado porque cedieron de todo el Gobierno. Cedió paridad, autoimpuso algo que no es una realidad (…) obviamente que eso juega a favor de la izquierda, la centroderecha no tiene mujeres o la cantidad de mujeres que tiene la izquierda”, aseveró.

“Quieren refundar Chile”

Pese a que la Convención desmintió que se haya debatido sobre el cambio de los emblemas patrios, Longueira aseguró que los constituyentes quieren modificarlos. “La quieren cambiar (la bandera) y quieren cambiar el huemul y quieren cambiar el escudo. Yo lo que he escuchado no es lo que quiere el país real, eso es lo que creo. Si lo van a hacer creo que van a perder el plebiscito de salida”, afirmó.

“Quieren refundar Chile. Yo no he inventado la palabra, la palabra la han instalado ellos”, recalcó Longueira.

Sobre las elecciones del próximo 19 de diciembre, el ex ministro afirmó que “para la derecha, al igual que para la Concertación, viene una etapa muy refundacional. Este gobierno va a tener más una similitud al primer gobierno de la transición de la democracia”.

“Tengo claro lo que hicimos por Chile, nos sacamos la cresta por este país y logramos 30 años extraordinarios”, concluyó.

/psg