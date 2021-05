El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, insistió este domingo en su idea de que la UDI lleve un candidato único a las primarias de Chile Vamos, asegurando que no se trata de un tema de “género”, sino en “cómo hacemos para ganarle a Jiles o Jadue en la segunda vuelta”.

Respecto a la reunión que tuvieron ayer él y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, con la directiva de la UDI, Lavín comentó en el programa “Mesa Central” de Canal 13 que “lo que nos pidió y lo que concordamos es que queda una semana para la elección más importante de los últimos 30 años, todos decimos eso, pero no le tomamos el peso, que nos concentremos a eso y nos dediquemos a eso, ese es el acuerdo”.

“Este es un tema político, no es personal, digámoslo así, yo con Evelyn Matthei he tenido la mejor relación, la he tenido como alcalde, como persona desde siempre, fui su jefe de campaña en la elección presidencial cuando ella fue candidata, tenemos una diferencia política. Y mi diferencia es la siguiente: Yo creo que la UDI debería llevar un sólo candidato presidencial, es lo normal que los partidos digan este es mi candidato y se jueguen por esa persona”, dijo Lavín sobre la polémica que se ha suscitado en los últimos días y en que Matthei a abogado porque compitan los dos en las primarias del conglomerado.

En la misma línea, Lavín expresó que además, “estamos viviendo un momento muy especial de la vida política de Chile, o sea, por primera vez creo que la segunda vuelta presidencial no va a ser entre la centroderecha y la centroizquierda, por primera vez, no es que nos estemos enfrentando en segunda vuelta a Ricardo Lagos o a Michelle Bachelet, la segunda vuelta va a ser con la centroderecha y la polarización, confrontación, extremos, Jiles o Jadue, uno de ellos dos va a estar en la segunda vuelta. Por lo tanto, mi convicción profunda es que nosotros tenemos que llevar un sólo candidato presidencial en la primaria que esté pensando no es por así decirlo, derechizar esa primaria, en cómo ganar la segunda vuelta, ese es el verdadero punto, eso es lo esencial, lo creo de verdad, es un escenario complejo, difícil, en que hay que elegir a la persona que sea más competitiva para formar un proyecto amplio que nos permita ganar en la segunda vuelta”.

Sin querer revelar el contenido, el alcalde de Las Condes sostuvo que “las conversaciones privadas son conversaciones privadas, yo he tenido varias conversaciones con Evelyn Matthei, después de ese sábado, y antes de que yo expresara mi posición también se lo dije, se lo mencioné, por lo tanto, no hay sorpresas en esto, creo que en esto hemos sido muy leales los dos de contarnos las cosas”.

¿Un tema de género?

Lavín también fue consultado por el argumento de Matthei de dejar fuera de la primaria a la única mujer que quiere competir en Chile Vamos, el alcalde recordó que él apoya a Daniel Peñaloza para reemplazarlo en el municipio, afirmando que “no es una mujer tan conocida, pero cuando es el momento de jugarse por las mujeres yo lo hago. Pero éste (la primaria) no es un tema de género, es un tema de cómo hacemos para ganarle a Jiles o Jadue en la segunda vuelta y cuál es la mejor estrategia para eso, eso es todo, no es un problema de hombre y mujer, no es un problema personal, es un problema estrictamente para decir cómo hacemos que nos vaya bien políticamente, porque está en juego algo grande para Chile”.

“Yo creo que se está usando el argumento de género cuando en general ese no es el punto de fondo, podría ser un hombre, podría ser mujer, no estoy diciendo que la UDI tenga que elegirme a mí, yo estoy dando mi opinión de que creo que hay que tener un sólo candidato. Si eligen a Evelyn, yo la voy a apoyar altiro, feliz y voy a hacer todo lo posible para que ella gane la segunda vuelta y la primaria”, recalcó.

Con ello, insistió en que “mi tesis es que debería haber un solo candidato porque tenemos que concentrar los votos, no dividirlos y pensar siempre no en la primaria, sino en cómo ganarle a Jiles y Jadue en la segunda vuelta (…) No conviene una competencia que derechice nuestra primaria, lo que conviene es que la UDI se la juegue por alguien que tenga la probabilidad de ganar en segunda vuelta y se la juegue desde ya y nos concentremos detrás de esa persona concentrando los votos más que dividiéndolos”.

