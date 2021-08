Hace algún tiempo dijo que jamás lo haría, porque no lo necesitaba. Así lo confirmó en sus redes sociales: “Muchos me han preguntado últimamente por si es que yo me voy a vacunar contra el Covid-19. La respuesta es NO”.

En aquella ocasión, argumentó que “no es por miedo. Me he aclarado súper bien desde el primer brote del virus y no lo necesito”.

E incluso aseguró que “mientras la mayoría lo haga, nosotros, los que no queremos, podemos andar como queremos, como lo hemos hecho siempre. La vacuna obvio es una luz para que todo al fin vuelva a ser como antes. Solo que no todos la necesitan para eso”.

Pero finalmente, Leo Méndez debió tragarse todas esas palabras y decidió inocularse. La vacunación de Leíto Lo reconoció precisamente en sus redes sociales, con un extenso escrito donde explicó los porqués de su abrupto cambio de opinión: “He dicho siempre y pensado en jamás vacunarme contra el Covid. Hoy tuve mi primera dosis ya que en varios países están solo permitiendo entrar a los turistas que están vacunados”, escribió. Y agregó: “Tengo miedo, me la hicieron. Chupaya me dijeron. Moderna, primera dosis. Quiero viajar y conocer cada rincón del mundo, para eso tuve que hacerlo. Sacrificios son sacrificios”. A pesar de todo, Leíto aseguró que no subirá una imagen del momento… pero qué importa: ya se vacunó. Revisa acá su publicación:

