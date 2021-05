La alcaldesa Evelyn Matthei notificó la tarde del sábado a la Unión Demócrata Independiente que se inscribirá para participar en las primarias presidenciales de Chile Vamos, con lo que el gremialismo debería llegar a disputar la instancia con dos nombres, el de la jefa comunal de Providencia y el del edil de Las Condes, Joaquín Lavín.

De acuerdo a La Tercera, Matthei le avisó de su decisión al presidente UDI Javier Macaya, a otros altos dirigentes del gremalismo, pero también a Lavín, con quien se reunió el sábado en la mañana.

“No puedo negar que he conversado con mucha gente y que les he transmitido que tengo las fuerzas y las ganas de ir a la primaria de Chile Vamos”, reveló la precandidata presidencial, quien además va a la reelección para el sillón municipal de Providencia del 15 y 16 de mayo.

Por primera vez, la UDI presentaría a dos candidatos a una primaria, un dato que sin embargo la exsenadora desdramatiza. “No veo peligro alguno si van dos candidatos de la UDI. La verdad es que si en las elecciones primarias solo votaran los militantes de los partidos sería un problema, pero como se trata a una primaria abierta a los independientes el universo de votantes es mucho mayor”, dijo la candidata en El Mercurio.

De este modo, la disputa al interior de Chile Vamos del próximo 18 de julio sería con cinco candidatos, considerando a Mario Desbordes (RN-PRI), Ignacio Briones (Evópoli) y Sebastián Sichel (independiente).

Sin embargo, en la UDI no dicen la última palabra, y el presidente de la tienda Javier Macaya explicó a El Mercurio que ahora que “será el Consejo General (del 17 de mayo) el que tome la decisión de llevar uno o dos candidatos y quién será. La directiva garantizará que esta decisión será un proceso transparente, institucional y democrático, pensando en lo mejor para la UDI y para Chile”.

De todos modos, se ve improbable no llegar con las dos candidaturas a la primaria de julio. La alcaldesa de Providencia ya advirtió públicamente que “no se les ocurra bajarme por secretaría”, mientras Lavín ha dicho no tener problemas en competir ambos en la interna de Chile Vamos. “Yo me voy a someter a lo que se decida”, ha señalado el edil.

De todos modos, el presidente del gremialismo en anteriores entrevistas ha señalado también que es del todo posible que la UDI llegue con dos candidatos a las primarias, lo que ha definido como un “un escenario razonable, porque yo no creo que la dispersión de votos UDI sea algo que a ellos les afecte”, dijo en su momento en Radio Pauta.

“Creo contar con el carácter y con la experiencia”

En este escenario de competencia, Matthei apeló a sus elementos diferenciadores, y sostuvo que “con mucho convencimiento estoy segura que puedo representar a una derecha moderna, sin complejos valóricos, preocupada del crecimiento del país con equidad, con el respeto que se debe tener hoy por las personas y su entorno”.

Pero además recalcó que “por el momento que vivimos, creo contar con el carácter y con la experiencia que se requiere para liderar años que no serán fáciles. Así también se lo he transmitido a los vecinos de la comuna que ya saben que esa opción de ir a primarias es una realidad”.

Matthei no llega precisamente como favorita en los sondeos, pero a su haber tiene algunos datos que alimentan las expectativas de su equipo.

En la encuesta CEP -donde se preguntó por evaluación positiva de los personajes políticos- solo supera a Ignacio Briones entre los precandidatos de la centroderecha al marcar 27% de evaluación positiva y 43% de rechazo. Pero logró aumentar en 13 puntos su evaluación positiva, y reducir en 16 la negativa.

En tanto, en la encuesta Data Influye conocida esta semana se ubica cuarta en intención de voto, en mención espontánea en el listado que lideran Daniel Jadue 16,8%, Pamela Jiles 15,5% y Joaquín Lavín 9,8%.

En dicho sondeo, Matthei aparece con 4,8%, superando a los otros contendores, Sebastián Sichel 4% y Mario Desbordes 2,4% mientras Briones tuvo cero mención.