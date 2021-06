A menos que hayas estado oculto en un búnker subterráneo, te habrás dado cuenta de que vivimos momentos realmente extraños. A parte del famoso informe del Pentágono sobre los ovnis, hay gente importante asegurando que los extraterrestres llevan siglos entre nosotros. Como ya publicamos en MEP, un exjefe de seguridad espacial israelí reconoció que los humanos han estado en contacto con civilizaciones de una ‘federación galáctica’. Haim Eshed, exjefe de la dirección espacial del Ministerio de Defensa de Israel, reveló que los extraterrestres tienen curiosidad por la humanidad y buscaban comprender ‘la estructura del universo’.

Eshed explicó que se habían firmado acuerdos de cooperación entre especies, incluida una ‘base subterránea en las profundidades de Marte’ donde hay astronautas estadounidenses y representantes alienígenas. Es más, Eshed agregó que el expresidente Donald Trump tenía conocimiento de la existencia de los extraterrestres y había estado a punto de revelar la verdad, pero se le pidió que no lo hiciera para evitar una histeria mundial. Sin duda es una declaración increíble que no pasó desapercibida por los principales medios de comunicación y de ser cierta, muchos de los avistamientos OVNI que hemos visto serían realmente naves de otros mundos. Y tal ves este sea el caso de un incidente ocurrido en México.

El OVNI del streaming

Los fans del grupo de electro-pop venezolano Famasloop disfrutaron de un doble evento. Mientras disfrutaban en directo por Internet, el 24 de mayo, la nueva canción del grupo titulada “Balcón”, vieron de fondo un incidente bastante extraño: una esfera brillante cruzando el cielo antes de acelerar y desaparecer de repente. El inquietante momento tuvo lugar detrás del cantante y guitarrista Alain Gómez que tocaba desde su apartamento en la Ciudad de México como los demás integrantes de Famasloop.

Tal como se puede apreciar en el video, aparece una luz brillante de fondo a través de la ventana detrás del cantante mientras la banda toca desde otros lugares. El OVNI flota en el aire por un segundo, destella y luego se desliza verticalmente fuera de la vista en una fracción de segundo. Alan Gómez no notó nada en ese momento, pero luego comentó el incidente en las redes sociales, citando al astrofísico Carl Sagan:

“Somos músicos, no meteorólogos ni astrónomos y no queremos dispersarnos”, dijo Gómez en las redes sociales. “Pero no podemos evitar pensar que ‘si estamos solos en el universo, entonces esto es una horrible pérdida de espacio.”

Para el guitarrista, la explicación estaría más en las condiciones climáticas. Fuertes tormentas eléctricas azotaban la ciudad durante el streaming del concierto y podría ser un fenómeno poco común, poco documentado pero natural, de “relámpago esférico o rayo globular”.

“Creo que lo que vemos en el video no es un objeto como tal, sino un fenómeno meteorológico”, explicó el líder de Famasloop.

Según la teoría, el rayo globular resulta de la formación de un plasma por ionización de gases atmosféricos durante la actividad de tormentas fuertes. OVNI o fenómeno natural, Famasloop no está molesto con este inesperado incidente y de la polémica surgida en las redes sociales.

“Siempre hemos sospechado que nuestra música estaba en conexión con otras galaxias”, bromeó Gómez.

Pero no todo el mundo está de acuerdo con la explicación ofrecida por el líder de la banda. Gracias a este incidente, el video se volvió viral rápidamente y surgieron todo tipo de especulaciones sobre la naturaleza del misterioso objeto. ¿Disparo de misiles? ¿Un reflejo en el cristal? ¿Fenómeno natural? ¿Un OVNI de origen extraterrestre? Muchos afirmaron que el misterioso objeto era de hecho una nave extraterrestre. Y por si fuera poco, la polémica aumentó cuando el video del OVNI fue eliminado repentinamente de YouTube mientras la gente compartía el enlace.

Debido al revuelo causado, Gómez se vio obligado a explicar lo sucedido: que la canción había aparecido en un programa de televisión y encontró un problema de derechos de autor en la plataforma. Al parecer el problema se solucionó rápidamente y Famasloop subió el concierto virtual a YouTube una semana después. Aunque Gómez ofreció una explicación lógica y racional a lo sucedido, no se libró de la crítica escéptica, ya que algunos le acusaron de haber editado el video como una estrategia para viralizarse, sin embargo, el líder de la banda aseguró a los escépticos que las imágenes correspondían a un streaming en directo, siendo imposible que se editara posteriormente.

Sin duda se trata de un incidente OVNI realmente sorprendente, pero lo que nos queda claro es que para los escépticos no solamente tiene que haber una explicación, sino siempre que hay imágenes de ovnis son editadas. Da igual que se trate de un fenómeno completamente natural o de una nave procedente de otros mundos, la cuestión es criticar.

/psg