Hace casi medio siglo, los creadores de ‘Star War’s imaginaron a Tatooine, un planeta ficticio capaz de sustentar vida que orbitaba a un par de estrellas. Ahora, 44 años después, científicos han encontrado evidencia de la existencia de cinco sistemas planetarios de doble sol que podrían albergar vida extraterrestre, según un reciente estudio publicado en la revista Frontiers in Astronomy and Space Sciences.

Luego de estudiar las características de nueve sistemas estelares binarios descubiertos por el telescopio espacial Kepler de la NASA, los investigadores determinaron que cinco de ellos, nombrados Kepler-34, -35, -38, -64 y -413, se caracterizan por acoger una “zona habitable” permanente, una región alrededor de las estrellas en la que el agua líquida podría persistir en la superficie de algún planeta aún no descubierto similar a la Tierra.

