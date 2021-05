Un viral ha llamado la atención de los usuarios de la red social “TikTok”. Se trata una “mujer zombie” que caminaba por las calles de Seattle y horas después fue detenida por las autoridades locales, lo que para algunos generó dudas si su comportamiento y aspecto era real. He aquí la historia relatada, en parte, por una usuaria de Twitter llamada “Pink Bunny Bitch”.

La mujer caminaba lento y emitía alaridos que estremecen a cualquiera. Por aquel comportamiento los internautas la han bautizado como la “mujer zombie”, pues su estilo es bastante similar a lo visto en serie “The Walking Dead”.

Al comienzo se compartió un video, en “TikTok”, en el cual la mujer arrastraba un pie y gritaba de manera bastante expresiva. Posteriormente, la famosa app eliminó las imágenes correspondientes a este supuesto incidente.

Varios pensaron que era una broma o montaje y dudan de que fuera un hecho real. Sin embargo, lo que se sabe hasta hoy es que apareció otro video en el que varios policías que intentan calmar a la “mujer zombie”;. para después ser detenida y trasladada a un hospital para que fuera atendida de buena forma.

Mientras era retenida la mujer grito frases que causaron debate entre los usuarios, entre "Don't take me to the hospital" (no me lleven al hospital) y "Don't take my baby/my money"(no se lleven mi bebé/mi dinero).

