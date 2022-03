El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, valoró este viernes que su sucesora, Izkia Siches pueda abrirse a la posibilidad de aplicar en un futuro el estado de excepción constitucional en la macrozona sur del país.

“Espero que no, pero evidentemente nada está escrito en piedra. Lo hemos conversado con el Presidente (Boric) y nuestra mirada es que acá se necesitan soluciones políticas o si no este conflicto se va a seguir agudizando”, sostuvo Siches en CNN Chile al ser consultada sobre el tema.

Sobre las palabras de la futura titular del Interior, Delgado comentó que “las valoro, como Gobierno siempre por supuesto vamos a valorar cuando se pueda inclusive cambiar de opinión con respecto a temas que nosotros consideramos y tenemos la certeza que son necesarios”.

“Me da la impresión que esas declaraciones también surgen de las conversaciones que ha tenido justamente ella con alcaldes, con gobernadores y también por supuesto con la gente, a lo mejor ha revisado la misma consulta ciudadana que se hizo por parte de la Asociación de Municipios de La Araucanía es una asociación transversal de municipios, no estamos hablando solamente de alcaldes oficialistas, son de todas las tendencias políticas, seguramente ha tenido la posibilidad de conversar con víctimas, a lo mejor va visto otra perspectiva y se valora que a lo mejor pueda abrirse a esa posibilidad”, sostuvo.

Y agregó que “nosotros estamos convencidos que es una buena posibilidad y por eso vamos a pedir una extensión más, si el futuro gobierno decide mantenerlo perfecto, pero también tiene atribuciones para no hacerlo. Yo en esa decisión no me voy a meter, pero si nosotros vamos a dejar todas las herramientas y capacidades instaladas para que haya continuidad en el estado de excepción no solamente en macrozona sur, sino que también en macrozona norte”.

“Si usted revisa las declaraciones que hemos emitido, en mi caso como ministro, el Presidente de la República, los subsecretarios, quienes han tenido que liderar las reivindicaciones del estado de excepción en macrozona sur, usted va a encontrar que hay mucha coincidencia en las palabras de la futura ministra, en el sentido de que siempre hemos dicho dos cosas que son fundamentales, primero, este estado de excepción no es contra un pueblo determinado y lo segundo, que hemos dicho, no es estado de excepción o diálogo o trabajo, sino que es estado de excepción y diálogo y trabajo sectorial”, sostuvo.

