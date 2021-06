En medio de la polémica generada por la carta firmada por 34 constituyentes de la Lista del Pueblo, en la cual hicieron un llamado a “no subordinarse”al acuerdo del 15 de noviembre de 2019 que permitió el inicio del proceso constituyente, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, defendió las reglas de la Convención Constitucional, a la vez que salió al paso a los dichos del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien cuestionó las mismas.

“Algunos dijeron, cuando se firmó el Acuerdo del 15, que estábamos firmando por una asamblea constituyente, que era lo mismo la Convención Constitucional que la asamblea constituyente (…) lo que nos tienen que contar los que firmaron es si ellos pensaban que son el poder originario y que son los soberanos o que la Convención Constitucional era soberana”, afirmó el también presidenciable del PC.

Ante esto, Bellolio afirmó desde La Moneda que “no me extrañan las palabras del candidato toda vez que ellos estuvieron en contra de que se pudiese hacer un Plebiscito, no concurrieron al acuerdo, votaron en contra en la Cámara de Diputados, trataron de boicotear el proceso, trataron de decir entremedio que había que cambiar las reglas y eso no ocurrió, y después se sumaron a ellas, bienvenidos que se sumen a la lógica democrática y no en la lógica no institucional. Las personas sabían perfectamente cuáles eran las reglas de lo que se estaba votando en octubre (…) y bajo qué reglas se iba a escribir una nueva Constitución”.

“No extraña que aquellos que no quisieron acuerdo, que votaron en contra de la misma, quieran desconocerlo, esa es la vía no institucional, es la vía de la polarización, es la vía de la imposición y lo que quieren los chilenos es la vía del diálogo y democrática institucional”, sostuvo.

Además, Bellolio comentó que “todas las personas que han sido electas por los chilenos y chilenas en la última elección de constituyente, sabían perfectamente cuál eran reglas, de hecho, la voluntad popular ya se refirió a esa materia y lo hizo en el Plebiscito (…) Por lo tanto, saltarse las reglas es obviamente un compromiso poco democrático, es decirle a las personas que fueron a votar en la elección más masiva que ha tenido nuestro país en la historia, es decirle a ellos que los están engañando, es decirle a ellos que esas reglas en verdad no eran”.

“Obviamente que eso no puede ocurrir y han habido voces muy importantes dentro de los convencionales que han salido electos, que por supuesto que dicen que se tienen que respetar las reglas, es la esencia de la democracia, el respetar esas reglas”, recalcó.

Y agregó que “esta Convención tiene bordes, como ha dicho la presidenta del Senado, como han dicho varias personas del Congreso como aquellos que han sido electos en la Convención Constituyente y nosotros como gobierno tenemos un rol, ese rol es garantizar la independencia que tenga esa misma constituyente, pero al mismo tiempo, de proveer de apoyo técnico y logístico, u otro que hemos estado haciendo. Que algunos quieran confundir eso y engañar al pueblo chileno diciendo que las reglas que votó la inmensa mayor parte del país ahora ya no valen significa que es un acto de poco aprecio a la democracia”.

El ministró confirmó que la Lista del Pueblo puede constituirse como partido, apuntando que “no sólo tienen el derecho, sino que sería una noticia adecuada dentro de los márgenes de nuestro país”.

/psg