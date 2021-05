Luego de que el senador Manuel José Ossandón sincerara que votará por el candidato de la DC Claudio Orrego en la elección de gobernador por la Región Metropolitana, la postulante de Chile Vamos Catalina Parot, descartó que dicho respaldo afecte su opción y lo calificó como una “práctica de la vieja política”.

Parot afirmó que “yo siempre he estado trabajando como la candidata de Chile Vamos, no solamente me apoyan todos los candidatos presidenciales de Chile Vamos, sino que todos los alcaldes que están en la circunscripción del senador Ossandón, así que en realidad esto lo tomo como una práctica de la vieja política, pero nada más”.

Sin embargo, Parot indicó que “él está en su derecho de expresar el apoyo a quien él estime, yo lamento que lo haga en un momento como el día de hoy, en que lo más importante es llevar a las personas a votar y a participar, Pero bueno espero que él esté bien de salud y con su corazón en paz”.

Consultada si esto debería tener “costos” a nivel partidario como plantearon timoneles del sector, la ex también ex ministra consideró que “son decisiones internas de los partidos políticos. Yo creo que Chile Vamos tiene una responsabilidad muy grande hoy ante la situación que está viviendo el país y pienso que todos debiéramos estar comprometidos con el proyecto de Chile Vamos, tratando de sacar la mayor cantidad de autoridades que puedan ser parte de los próximos meses en los procesos que vienen y me parece que es una cuestión que tendrá que definir la opinión pública y los partidos políticos”.

En relación a si esto afecta su opción a la Gobernación Metropolitana, Parot precisó que “no, porque lo yo creo es que están todos los partidos políticos detrás de esta opción, de esta candidatura, están todos los candidatos presidenciales y más importante que eso están todos los alcaldes de Chile Vamos, y los concejales, el mismo alcalde Codina, Carter, la alcaldesa Matthei, Felipe Alessandri, Cristóbal Lira, Joaquín Lavín, todos los de la circunscripción de Manuel José Ossandón están apoyando esta candidatura. No creo que me vaya a afectar en ningún caso”.

/psg