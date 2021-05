Un “Plan Paso a Paso 2.0” es la propuesta en la que por estos días trabaja el Colegio Médico, en respuesta a la serie de falencias que el gremio ha detectado y planteado ante las autoridades frente a las actividades de riesgo que están permitidas de acuerdo a cada fase.

El pasado 26 de abril, el Minsal anunció un “endurecimiento” de las restricciones para la fase 2, luego de una serie de críticas respecto a la flexibilización que se venía dando en algunas actividades. Por eso, el giro fue hacia privilegiar aquellas al aire libre, prohibición de funcionamiento de recintos deportivos cerrados, gimnasios y casinos, y menor aforo en centros comerciales a un máximo de 1 persona por cada 10 metros cuadrados.

“Nosotros veníamos señalando hace bastante tiempo que el plan Paso a Paso debería rediseñarse. De hecho, antes de que saliera publicado este Plan, nosotros habíamos hecho una propuesta que finalmente fue muy en la línea del Paso a Paso”, dijo el secretario nacional del Colmed, José Miguel Bernucci.

El escenario que hoy motiva esta acción es que “ha sido totalmente desdibujado, y no está cumpliendo una lógica sanitaria y tampoco está sirviendo para poder contener los contagios”.

Por eso, los tres ejes centrales de la propuesta gremial son: tenga una lógica sanitaria basado en evidencia disponible, que logre contener los contagios y que evite actividades de alto riesgo en realidades epidemiológicas complejas, pero se favorezcan las de bajo riesgo, que “incluso se pueden realizar en escenarios epidemiológicos malos”.

“Las de bajo riesgo, son casi todas las actividades que se hacen al aire libre, probablemente se pueden realizar, incluso, en forma segura en malos escenarios epidemiológicos, como puede ser la fase 1 y fase 2. En ese sentido, las bandas de horarios o actividades al aire libre en plazas y otros, probablemente se puedan mantener incluso estando en cuarentena”, explicó Bernucci.

Consultado por si esta idea convive con la franja horaria del programa “Elige Vivir Sano”, que permite que las personas realicen actividad física al aire libre en dichas fases, Bernucci ahonda que: “probablemente se pueda señalar que, por ejemplo, en fase 2 la cuarentena del fin de semana, se pueda generar otro tipo de franja, o incluso abrir actividades al aire libre, como caminar, visitar, plazas y parques, y no necesariamente estar encerrado en casa”.

En contraste, el doctor enfatiza en que actualmente las personas pueden visitar los malls en la semana (en fase 2), “que son actividades de muy alto riesgo, pero no pueden visitar la plaza el fin de semana porque hay cuarentena. Ese sinsentido, o esa lógica que no es sanitaria, es lo que nosotros queremos cambiar, y por eso vamos a hacer la propuesta”.

Bernucci enfatizó en que esta propuesta no considera en ningún caso apertura como gimnasios o casinos en fases complejas, debido a que “todas las actividades en espacios cerrados, donde se generen aerosoles, son de alto riesgo. Y en realidad, no hay otra forma de que esas actividades se puedan abrir lo más pronto posible, si no es mejorando el escenario epidemiológico. Si no logramos contener los contagios, por muy voluntariosos que seamos, las actividades de alto riesgo no se pueden realizar”, enfatizó.

Minsal está llano a revisar el Paso a Paso

Durante el balance televisado de este jueves, el ministro de Salud, Enrique Paris, aclaró que “sí estamos por revisar el Plan Paso a Paso” que rige actualmente en el país.

Por su parte, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, complementó que “respecto a las variables que estamos mirando hoy, sobre todo después de un año de cuarentena, es desde el punto de vista más focalizado”.

“Sabemos que la vacuna va avanzando de forma positiva, vemos resultados positivos, y vamos a mostrar los resultados durante la próxima semana. Eso nos va a permitir ir mirando con indicadores distintos el tema del Paso a Paso”, subyaró.

