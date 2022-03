El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, será una de las primeras autoridades en terminar su etapa en el actual Gobierno, debido a que la cartera es una de las primeras en instalarse para el siguiente mandato, el que se concertará este próximo viernes 11 de marzo.

En conversación con Tele13 Radio, la autoridad afirmó tener “sentimientos encontrados” con su partida. “Siempre hay cierta nostalgia de dejar un puesto tan exigente como es la subsecretaría del interior, pero también con tanta gente, con el equipo, con más de mil funcionarios a lo largo de todo Chile que me acompañaron en esta gestión, eso siempre se agradece (…) pero también la familia agradece que uno pueda tomarse un descanso”.

Ayer domingo, la cartera confirmó la construcción de una nueva zanja en el Complejo Fronterizo Aduanero de Colchane, tras el anuncio que realizó la Jefatura de Defensa Nacional de la Provincia del Tamarugal. Galli recordó en ese sentido que la decisión, tomada tras concretarse el estado de excepción, apunta a “hacerle un mantenimiento profundo a una medida que se había adoptado en 2017”.

Además, habrá un espacio de 300 metros donde la zanja se prolongará, lo que a juicio de Galli, “es una medida necesaria para forzar el tránsito transfronterizo regular”. Sin embargo, reflexionó que es necesario que exista un acuerdo común en “dar una señal muy clara” frente a esta materia y que quienes ingresen por pasos irregulares “estén sujetos a sanciones migratorias; una de ellas, en el caso que la infracción sea grave, es la expulsión”.

Con todo, Galli descartó que el Gobierno no se haya hecho cargo del tema migratorio. En ese sentido, recordó la encuesta del Banco Mundial en conjunto con el Servicio de Migraciones y la Universidad Católica: “más del 70% de los ingresos de la migración en Chile fueron en 2017 y 2018, no en 2020 y 2021, gracias a que controlamos el flujo migratorio, como consecuencia de haber establecido un visto consular”.

No obstante, afirmó que “tuvimos una contingencia difícil de prever: como consecuencia de la pandemia, hubo en el mundo una tendencia de cerrar las fronteras, lo que cambió el fenómeno migratorio a ingreso clandestino”, aunque remarcó que esto fue sólo en un 10% de lo que fue en 2017 y 2018. “No hablemos de una crisis migratoria de la cual no nos hicimos cargo; se hizo una contención y control, creando una ley de migraciones y cambiando la institucionalidad migratoria”.

Estado de excepción en La Araucanía

En tanto, el subsecretario Galli y el propio titular de la cartera, Rodrigo Delgado, abordaron este lunes las medidas adoptadas por este Gobierno saliente para enfrentar la violencia en La Araucanía, entre ellas, el estado de excepción constitucional en la zona, medida que el gobierno entrante ha dicho que no mantendrá.

“El estado de excepción constitucional en la macrozona sur ha generado un impacto positivo si uno ve las cifras, en cantidad de detenidos, en la baja de eventos violentos, de quema de maquinaria y en la usurpación y bloqueo de caminos, por supuesto que es un instrumento que ayuda a poder desde ahí, seguir generando otras estrategias”, dijo Delgado desde La Moneda.

Sobre los resquemores del próximo gobierno, afirmó que si tienen una postura distinta, “bueno, será una definición que tendrán que evaluar e informar en tiempo y en forma”.

Galli, por su parte, recalcó que el balance de lo alcanzado “debe ser mixto”, puesto que “creamos una agenda de diálogo para poder avanzar en las causas de fondo y no sólo mitigar los efectos”, aunque esto último “se vio interrumpido por el caso de Camilo Catrillanca y además tenemos un fenómeno latente de deslegitimación del uso de la fuerza por parte del Estado, por lo tanto es mucho más difícil la posibilidad de controlar hechos de violencia”.

“Creo que hemos sigo ambiguos como sociedad. Las demandas del pueblo mapuche ¿implican la tolerancia a hechos como éstos? nosotros creemos que no. La violencia nunca es un camino para la demandas legítimas, hay que separar las cosas”, sostuvo el subsecretario.

De todas formas, Galli aseguró que ya conversó con su sucesor -diputado Manuel Monsalve- las que continuarán durante esta semana, entre ellas, las medidas a tomar “en caso de que no se siga con el estado de excepción como han anunciado las autoridades entrantes”.

De hecho, hoy la Cámara de Diputado revisará una nueva solicitud de extensión ingresada por el Gobierno, aunque Galli afirmó que eso no se conversó con las autoridades entrantes. “Esta es una decisión presidencial que requiere sólo la habilitación por parte del Congreso y en nada inhabilita al próximo Gobierno a dejar sin efecto de inmediato ese decreto. Podría dejarlo sin efecto el mismo viernes, pero no podría renovarlo si nosotros no hacemos la solicitud al Congreso de su extensión”.

/psg