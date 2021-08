El anuncio oficial por parte del FC Barcelona de la no continuidaad del mejor jugador de su historia, Leo Messi, copa ahora mismo todas las portadas digitales del mundo entero. Ni con los Juegos Oíimpicos de Tokio en marcha, ni las noticias derivadas de la pandemia opacaron el impacto de una noticia que fue recogida con grandes caracteres en medios de información generalista.

En Argentina, especialmente, la novedad causó una sorpresa descomunal. Ole, el medio espeializado en deportes, tituló “Bomba mundial, Barcelona anunció que Messi no sigue”. También los medios generalistas del pais natal de Messi elevaron la noticia a la portada de su wen. Clarín habló de “conmoción en el fútbol”. “La bomba explota en España, retumba en Argentina y se expande por todo el mundo”, agregó.

La Nación resaltó el “giro inesperado” y habló de “la bomba que sacude al fútbol mundial”. “Justo cuando su amigo Sergio Agüero lo esperaba dentro del plantel para dejar atrás los vaivenes recientes de un equipo que buscaba reciclarse”, reflexionó.

La prensa de los países en que se ha especulado desde hace meses como posible destino de Messi en caso de no continuar en el Barça, como es el caso de Francia con el PSG o Inglaterra con el Manchester City, también se frotaron los ojos al leer el comunicado del Barça. L’Equipe, aún incrédulo, puso entre interrogantes bajo una foto del legendario 10 azulgrana “Cést Fini?”. que no necesita traducción.La estupefacción es tal que en la información se aporta la oficialidad del anuncio por parte del club culé, Le Parisien, medio generalista francés, apuntó “los detalles de un divorcio” con “un final inesperado y brutal de la era después de 21 años y decenas de trofeos”. El nombre del PSG no apareció como uno de los posibles argumentos de su adiós ni tampoco como futuro club, al menos en este primer¡ análisis en caliente.

En Inglaterra, Manchester Evening asoció en el mismo titular la inminente llegada de Jack Grealish al City con la marcha de Messi del Barça. Y remató: “Esté atento a los últimos informes de transferencias del Manchester City”.

The Guardian adoptó u ntono meramente informativo con el titular “Messi deja el Barcelona a causa de los ‘obstáculos'”.

En Italia, donde se habló en el pasado de la remota posibilidad de que el Inter o la Juventus dieran cobijo al crack argentino, tampoco daban crédito este jueves. La noticia incluso pasó por delante de la retirada del legendario motorista Valentino Rossi. “Messi-Barça, salta todo”, tituló La Gazzetta delloSport, el decano de la prensa deportiva europea. “El tope salarial impuesto por Tebas está bajo acusación”, apuntó antes de cargar las tintas: “Lo que está ocurriendo en España es absurdo, la renovación estaba cerrada y llegó un terremoto”.

“Clamoroso”, tituló Tuttosport, medio de referencia en Turín, sede de la Juve “”¿Cuál será el próximo equipo de Leo?”, se preguntó.. Corriere dello Sport también empleó el mismo calificativo, “clamoroso”.

En Alenania nunca sonó el Bayern como posible destino de Messi, pero aun así fue la primera noticia en la primera plana digita lde Bild, el medio más seguido del país. “Messi abandona el Barça”, tituló.

En Brasil. el medio deportivo Lance utilizó un tono poco interpretativo de la noticia, pero las tres primeras piezas que encabezaban su web pasadas las nueve de la noche (hora española) se dedicaban a la vida y milagros del crack y su paso por el Barça.

/Mundo Deportivo