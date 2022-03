“Es el único que podría influir en la Convención”. La frase se ha escuchado en el mundo político y en el constituyente. Se refieren al Presidente electo Gabriel Boric y qué hacer para que el proceso de escribir una nueva Constitución no fracase. Esto no significa que no salga un proyecto de texto fundamental, sino que el resultado de esto sea, como se prometió, “la casa de todos”. Y hasta ahora, eso no estaría ocurriendo.

No solo por las críticas a normas, tanto aprobadas como en debate, que se han escuchado de manera transversal sino por la desaprobación a la Convención que aumenta.

¿Qué puede hacer Boric? No se trata de intervenir ya que es un proceso autónomo, pero sí reconocerse como líder de las fuerzas de izquierda “no concertacionistas” que tienen la mayoría en la Convención.

Además, influyentes convencionales son cercanos al Mandatario electo: Fernando Atria, Jaime Bassa, Constanza Schönhaut, Beatriz Sánchez, Amaya Álvez, Ignacio Achurra, entre otros.

Pero la mayor dificultad para Boric es que la izquierda no vota unida, de hecho, se aprecian distintas “izquierdas” y varias de ellas no responden a la futura administración. Y para mayor complejidad, el Frente Amplio y el Partido Comunista que forman la coalición que gobernará desde el 11 de marzo -Apruebo Dignidad- votan de manera distinta en la Convención.

Así se aprecia en un estudio realizado por Tresquintos. Su director, el cientista político Kenneth Bunker, analiza las posiciones ideológicas de los conglomerados ubicados hacia la izquierda.

“Los convencionales del FA votan con el FA y son distintos a todo el resto, pero con alguna similitud con el Colectivo Socialista. Sin embargo, el Partido Comunista vota muy distinto al Frente Amplio y tiene más similitudes con los Movimientos Sociales”, señala Bunker.

Para el cientista político, lo primero que hay que hacer es remontarse a las elecciones de constituyentes y presidenciales del año pasado, ya que estaba la idea de que el Partido Comunista y Frente Amplio eran un bloque de “extrema izquierda”. Sin embargo, explica que este ejercicio de modelar los distintos resultados de votaciones de constituyentes en el pleno, efectivamente permite observar si se cumple esa premisa o no.

“Si uno plotea la cantidad de votos de Apruebo Dignidad, se da cuenta que tienen una dispersión muy alta. Cuando se mira en una dimensión de izquierda a derecha, hay constituyentes que votan en todas partes de ese eje”, complementa.

En este gráfico, según el estudio, se muestra que el FA tiene una leve cercanía al negativo 0.5. Esto implicaría que es una coalición que está a la centroizquierda mientras que el Partido Comunista está más a la izquierda.

En esta línea, el director de Tresquintos señala: “Después del Frente Amplio, son todos de izquierda, salvo dos convencionales que están en Chile Digno, Roberto Celedón y Bessy Gallardo. Como se aprecia, el PC está bastante a la izquierda, y la diferencia es notoria. Son dos colectivos bastante complementarios, porque lo que uno no hace, lo hace el otro. Votan de forma radicalmente distinta, pero también coordinada”.

Agrega Bunker: “Lo que confirma que es una coalición bastante amplia, que tiene algunos constituyentes que son de izquierda y otros de centroizquierda. Es el fundamento para desagregar a los constituyentes en colectivos en vez de simplemente mirarlo como coaliciones. Entonces, cuando uno lo desagrega una de las cosas más importantes que encontramos en este estudio es que el PC y FA votan significativamente distinto”.

Si se lleva el análisis a lo que ocurre en las votaciones de las comisiones, como analizan desde Tresquintos, la forma que se hace es que ingresan todas las votaciones de los convencionales que da -1 (que vendría siendo izquierda) y 1 (más bien derecha), y ahí se hace el mismo ejercicio.

“La gran diferencia es que son menos constituyentes en las comisiones, pasamos de 154 a 25 en promedios. En las comisiones se nota más la diferencia y la forma que se distribuyen los constituyentes exacerba la polarización dentro de la comisiones. En las comisiones el PC vota más a la izquierda y el FA juega un rol de centro izquierda”, añade.

La investigadora de Tresquintos, Sofía Contreras, hace una diferenciación de las votaciones en el pleno y de lo que ocurre en las comisiones, en donde se han dado discusiones de alto revuelo mediático como Pluralismo jurídico, “ahí los Movimientos Sociales, Frente Amplio y PC todos votaron a favor. Esto también se dio en la reciente votación de inamovilidad de jueces y reforma al reglamento y que considera el sábado como día hábil”.

Y remata: “En ambas votaciones, se observa que los Movimientos Sociales, el Frente Amplio y el Partido Comunista se cuadraron en las votaciones, a diferencia de lo que pasa en las comisiones donde estos no votan en la misma línea en algunas normas. Esto dependiendo más que del colectivo, del partido al que representan”.

En el gráfico se aprecia el posicionamiento más a la izquierda de los convencionales de Movimientos Sociales.

Asimismo, en la comisión de Sistema Político, se votó a favor de la composición de un Congreso Plurinacional aprobándose que sea paritario; con un número no inferior a 205 personas; que sean electos a través de un sistema electoral mixto; escaños reservados para pueblos indígenas y tribales; que se pueda ser electo desde los 18 años; tener cursado enseñanza media o equivalente; residencia efectiva en el territorio al menos 2 años antes de postular; y solo se permitirá una reelección.

La investigadora entrega un ejemplo de cuando se pidió la enseñanza media como requisito, ya que desde el PC el convencional Marcos Barraza votó en contra: “No estamos de acuerdo con que se le exija enseñanza media cumplida, porque en Chile aún son muchas las personas que, no obstante al avance de las políticas públicas, no tienen enseñanza media, especialmente mujeres. Eso no las inhabilita para tomar decisiones juicios y prudentes desde el punto de vista de la política”.

El desafío de Boric de coordinar las mismas fuerzas en el gabinete

Bunker precisa que hay dos agrupaciones dentro de la coalición Apruebo Dignidad que será gobierno y son distintas: “Esperaría bastante rencillas, porque a diferencia del gobierno de Bachelet donde el PC tenía un ministro, en esta oportunidad hay tres ministros en carteras importantes, además bastantes subsecretarios”.

¿En el gobierno ocurrirá algo similar a la Convención?: “Ahí también van a ser fuerzas excluyentes. El poder del PC va estar por un lado y el del FA por otro lado”, responde.

Concluye: “Boric va a tener la tarea de resolver esta brecha, pero espero que tal como se está dando en la Convención, ocurra lo mismo en el Congreso que viene, y eso también en el gobierno, en algún nivel. Obviamente el PC va a tener menos fuerza para ordenar a los ministros que a convencionales, senadores y diputados, pero va a ser una diferencia importante hacia adelante”.

Por Cristián Livingstone para El Líbero

/psg