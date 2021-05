“Lamento que el señor Fuentes sea tan mal educado y prepotente a la hora de entrevistarme”, partió señalando Urrutia. “Hay periodistas de izquierda que se creen dueños de la verdad y creen que por estar en televisión pueden humillar a cualquiera. Hay algunos que tenemos dignidad y la vamos a defender siempre”, señaló el parlamentario.

Sin embargo, no se quedó ahí. Ignacio Urrutia añadió que “cuando van los comunistas, los periodistas zurdos sonríen, alaban y dejan que hablen lo que quieran. Cuando va alguien a decirle algunas verdades, se mofan, interrumpen y se cruzan de brazos, molestos. Yo servil no soy, si no le gusta, no me invite”.

Antes de irse de la entrevista, Urrutia dijo: “Yo cuando invito a una persona a mi casa, soy deferente con él. Usted me invitó a su casa. Así que por lo menos sea deferente conmigo. No sea maleducado”.

