Chile a nivel global se ubica en el lugar 18 de países con más altos niveles de terrorismo. Y en Latinoamérica es el segundo con más alto porcentaje de terrorismo luego de Colombia (lugar 14). Así lo establece en su novena versión el informe Índice Global de Terrorismo 2022 (GTI). Desarrollado el Instituto de Economía y Paz (IEP), proporciona la información más completa sobre tendencias del terrorismo en el mundo, en 163 países desde 2000.

El ranking utilizan una serie de factores para calcular un puntaje, como el número de incidentes, muertes, lesiones y rehenes, los cuales combinan con datos socioeconómicos y de conflicto. En el caso de Chile, revela un alza en todos esos índices, pasando del puesto 47 en 2020 (puntaje 4.031), al 18 (puntaje 6.496).

El reporte indica que cuatro países en la región registraron un deterioro y dos no muestran señales de cambiar. Entre ellos están Chile, Perú y Argentina que aumentaron significativamente sus niveles de terrorismo en 2021, respecto a 2011.

En Chile, analiza el GTI, ocho grupos terroristas se responsabilizaron de atentados en 2021, “con extremistas mapuche reclamando 206 ataques”. Añade que “hubo 362 ataques terroristas en el país en 2021, más de la mitad de los cuales se atribuyeron a extremistas indígenas mapuches”.

Junto con tener el segundo puntaje más alto de la región, el reporte detalla que se han registraron 831 atentados y 11 muertos por terrorismo en la última década. “Ha habido un resurgimiento en el conflicto entre los mapuches y el gobierno chileno en últimos años, con 359 ataques atribuidos a mapuches extremistas desde 2020. La mayoría de estos ataques han sido dirigidos contra las empresas activas en la región”, señala.

Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior indica que ranking muestra el impacto que tiene en el terrorismo en el mundo, particularmente en zonas altamente conflictivas. Dice que la situación en Chile no es comparable con otras regiones del mundo, pero añade que “es preocupante que se nos identifique como un país en que se detecta un aumento de las acciones violentas destinadas a causar temor en la población”.

Desafío para el nuevo gobierno

Para el ex director de Seguridad del Ministerio de Interior y profesor de la U. de Santiago, Jorge Araya la alerta que que muestra el ranking perjudica “el prestigio de un país tranquilo dónde se puede trabajar, de vigencia del Estado de derecho”.

Son indicadores que “hablan del deterioro de esos valores que son fundamentales para todo, para la convivencia social, para hacer negocios, para el funcionamiento de las instituciones y para el ejercicio del derecho de las personas, porque ese grupo de hechos afectan el libre ejercicio de los derechos las personas”, dice Araya.

Octavio Avendaño, Doctor en Sociología y académico de Sociología de la Universidad de Chile, indica que los datos del ranking reflejan un fenómeno diferente a lo que en Chile se vio décadas antes. “Ya no se trata de grupos subversivos como el frente Manuel Rodríguez, por ejemplo, donde las acciones se concentraban en las grandes ciudades donde estaban los representantes del poder político. Hoy se concentra en zonas de conflicto, como La Araucanía, que ha sido zona de conflicto por años por la recuperación de tierra mapuches y por expropiación en el pasado de tierras de comunidades mapuches. Es una situación de conflicto social aguda no resuelta”, aclara.

Araya dice que para los estándares internacionales, lo que ocurre en esa región sí es terrorismo. “Se consideran actos terroristas, hay incendios, gente herida a bala, muertes. Si bien la discusión es legítima, en términos que es importante diferenciar este tipo de hechos a los de otros grupos armados ligados al narcotráfico en otros países, en un índice internacional se toman en grueso estas situaciones y caben dentro lo que es la clasificación. Chile está dando un salto muy grande en términos de subida en ese ranking, lo que es lamentable desde todo punto de vista”.

Un tema que para el próximo gobierno, sin duda representará un desafío. “Junto con los temas de seguridad ciudadana, además de al crisis migratoria, será uno de los grandes desafíos del nuevo gobierno”, dice Avendaño. El reto, plantea, es “saber entregar una solución efectiva para ir atenuando ese conflicto, y eso depende de una voluntad política y eso ha faltado en algunas ocasiones”.

El presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, dice que el empeoramiento de Chile en el índice global se condice con el aumento de hechos terroristas que se han registrado en esa zona.

“Es claro que en 2021 hubo un alza importante de los hechos de violencia, con un aumento de las personas fallecidas. Murieron 11 personas, mientras que en 2020 las víctimas fueron cinco. Esto se debe al uso de armamento de alto calibre y al aumento significativo de atentados incendiarios, que afectaron a más de 900 bienes”, afirma.

El dirigente asegura que la violencia en La Araucanía y en la Provincia de Arauco está “asociada a redes delictuales de robo de madera y al narcotráfico”, y que el Estado de Excepción redujo estos hechos, al sumar dos mil efectivos militares a los 400 policías que patrullaban la zona, pero que pese a eso, los atentados incendiarios siguen siendo numerosos.

¿Por qué esos delitos no han disminuido? Según Santibáñez, esto ocurre porque esos hechos “suceden en zonas donde los grupos policiales no llegan, como las faenas forestales y lugares costeros, por lo que no ha habido un avance en desarticular a estos grupos”.

El presidente de la Multigremial teme que al levantar el Estado de Excepción los traficantes de drogas y madera tengan “cancha libre” para sus ilícitos, y plantea que la solución en la zona vendrá a través de dos caminos: abriendo el diálogo con todos los sectores y avanzando “en la efectividad judicial para desarticular las redes delictuales”.

Epicentro del terrorismo

A nivel global, el reporte indica que África subsahariana es actualmente la zona en el mundo que se presenta como el epicentro global del terrorismo. Es donde en 2021 se produjeron el 48% de las muertes por terrorismo a nivel mundial.

Además, el Estado Islámico (EI) reemplaza a los talibanes como el grupo terrorista más mortífero del mundo en 2021. A pesar de que las muertes atribuidas al grupo disminuyeron ligeramente de 2.100 a 2.066 muertes, obtiene ese lugar. El peor ataque de 2021 ocurrió cuando un terrorista suicida de EI detonó dos bombas en el Aeropuerto Internacional de Kabul en Afganistán, lo que provocó 170 muertos y más de 200 heridos.

Los diez primeros países con peores índices en la materia son Afghanistan, Iraq, Somalia, Burkina Faso, Siria, Nigeria, Mali, Nigeria, Myanmar y Pakistán.

A medida que la tecnología ha avanzado, también lo ha hecho su uso por parte de grupos terroristas, indica el informe. Esto incluye misiles y drones, que amplían el alcance de sus ataques y reducen sus bajas. Los teléfonos inteligentes asequibles, las redes sociales y el cifrado son otras tecnologías que también amplían sus redes, facilitando la difusión de propaganda y el reclutamiento.

Steve Killelea, fundador y presidente ejecutivo de IEP, indicó que el terrorismo se está centrando cada vez más en las zonas de conflicto, “respaldado por gobiernos débiles e inestabilidad política, mientras que en Europa y EE.UU. el terrorismo por motivos políticos ha superado los ataques por motivos religiosos”.

“El declive del terrorismo en Occidente coincidió con la pandemia de Covid-19. Las restricciones a la libertad de movimiento, de viaje y la amenaza inmediata a la salud personal pueden explicar parte de la caída. Una vez que se eliminen las medidas de emergencia, existe la posibilidad de un repunte en la actividad terrorista”, añadió Killelea.

¿Qué pasará con el conflicto en Ucrania? El documento señala que es probable que la actual guerra impulse un aumento del terrorismo tradicional y cibernético, revirtiendo las mejoras anteriores en la región. “Dado que el conflicto en Ucrania domina la atención mundial, es crucial que la lucha mundial contra el terrorismo no se deje de lado. La actividad terrorista en el Sahel está aumentando sustancialmente y está impulsada por las milicias islámicas”, indicó al respecto Killelea.

