Los ahorros previsionales siempre están sujetos a los mercados internacionales y nacionales, por lo mismo, cualquier cosa que ocurra, dentro del país y afuera, repercute inmediatamente y una elección tan importante como la del día domingo, permite una tranquilidad y también alzas importantes en valores de la bolsa.

Dicho lo anterior, las acciones de AFP Provida y Hábitat, subieron fuertemente en la bolsa de Santiago, generando ganancias y buenas expectativas en los ahorros para sus afiliados, y da tranquilidad para lo que se viene en materia constitucional y en general en diferentes ámbitos.

La palabra “refundación”, debiera dejarse guardada en el baúl de los recuerdos, y es de esperar que el gobierno tenga un mejor oftalmólogo para ver la realidad sin el manto poco transparente de pensar sólo en sus ideas fracasadas y añejas.

La reforma previsional enviada al congreso, debiera ser la excepción de tanto fracaso, y abrirse a las ideas actuales y necesarias pero con mirada de un presente y futuro, descartar el deseo de traspasar al estado los ahorros del retiro programado, también del 6% adicional que será de cargo del empleador y que ni un solo 1% a la cuenta individual de cada trabajador, desechar y eliminar la cuenta 2, como también el depósito convenido, es decir, dejar de creer que el ahorro voluntario o el aporte del empleador es mal visto.

Los sueños de volver al sistema de reparto, es vivir del pasado, es retroceder en el tiempo, y creer que la ignorancia de las personas les hará tenerlas a su merced, todos pobres pero iguales, típica frase de una ideología antigua, extrema que quisieran implementar, pero no se debe subestimar a las personas, que conocen sus derechos como también de la pertenencia de sus ahorros previsionales.

La gente se manifestó, no rompiendo calles, ni iglesias, ni quemando supermercados, ni creyendo mentiras, sino con un lápiz es más que suficiente para marcar el querer tener un mejor país, con libertad, con espíritu de emprendedor, con esfuerzo diario y con mirada de futuro y no desechando el pasado si no aprendiendo de él para no volver a cometer los mismos errores.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensiones.com