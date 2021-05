En medio de aplausos y agradecimientos, Evelyn Matthei (UDI) volvió a ocupar el sillón alcaldicio de la comuna de Providencia, tras imponerse en las elecciones con el 54,86% de los votos frente a la independiente Verónica Pardo, quien obtuvo el 45,14% de los sufragios.

El retorno de Matthei se da, además, un día después de que ayer anunciara que se bajaba de su candidatura presidencial, a pocas horas que el Consejo General de la UDI definiera como su abanderado a Joaquín Lavín. Esto, tras tensas semanas donde Matthei manifestó su rechazo a no ir a primarias para definir la carta presidencial del partido.

“Les agradezco esta bienvenida como no se imaginan. Quiero decirles que vamos a seguir trabajando de la misma manera, con mucha cercanía con todos nuestros vecinos, preucupándonos de los problemas que ellos tienen, con seriedad, sin populismos, con rigor, con un trabajo bien hecho, porque ese trabajo serio que hemos hecho con todos nuestros significó un triunfo en medio de una ola muy difícil que se nos vino encima”, dijo desde la puerta del edificio municipal.

Tal como lo señalo ayer, Matthei reiteró estar “feliz” de volver a la alcaldía, “porque es el trabajo de servicio público que yo más he querido, más he gozado”.

“Yo sé que ustedes me van a preguntar a quien voy a apoyar, y se los digo altiro: voy a apoyar a Joaquín (Lavín), voy a apoyar a Mario (Desbordes), voy a apoyar a Ignacio (Briones), voy a apoyar a Sebastián (Sichel), los voy a apoyar a todos, porque eso es lo que corresponde, así se hacen las cosas”, enfatizó. Además dijo que desde hoy comenzará a trabajar con todos los vecinos de la comuna “para convencerlos de que tenemos buenas ideas, buena gente, y que podemos hacer un gran gobierno”.

Matthei volvió a defender la opción de ir a primarias para definir una carta presidencial. “Siempre son una muy buena fórmula, porque significa que uno recorre el país, que tiene mucho contacto, que compiten todos, y que finalmente es la ciudadanía es la que elige a su candidato. Creo que es la mejor fórmula”.

Consultada respecto a la autocrítica que debiera hacerse el Gobierno ante los resultados de las elecciones del fin de semana, la alcaldesa de Providencia enfatizó en que “el 60% de la población no votó. Que nadie saque conclusiones apresuradas, tenemos que ver ahora quién es ese 60% y por qué no votó y por qué no votó. Tanto para el Gobierno como para izquierda democrática la lección es muy clara, la gente quiere que hayan soluciones buenas desde el Congreso. Esto de haber negado la sal y el agua durante tanto tiempo, sí le hizo daño al Gobierno, pero también le hizo daño a ellos mismos”.

“Espero que lo que prime sea la sensatez y logremos dar una solución a tantos chilenos que lo han pasado pésimo, horroroso, durante esta pandemia. Así que esta es una lección para todo el mundo, para el Gobierno y también para la izquierda democrática”, zanjó.

