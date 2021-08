Un video impactante muestra a un helicóptero Black Hawk, tripulado por talibanes, sobrevolando la ciudad afgana de Kandahar con una persona colgando.

El medio talibán Talib Times aseguró que se trata de un vuelo de “¡Nuestra Fuerza Aérea!”, en referencia al uso de una de las tantas aeronaves que dejaron abandonadas los Estados Unidos.

La publicación oficial del Emirato Islámico de Afganistán no hace mención a las condiciones de la persona que iba colgando de este helicóptero tripulado por fundamentalistas.

En un tuit oficial del Talibán aseguran que “nn este momento, los helicópteros de la fuerza aérea del Emirato Islámico sobrevuelan la ciudad de Kandahar y patrullan la ciudad”.

Our Air Force!

At this time, the Islamic Emirate's air force helicopters are flying over Kandahar city and patrolling the city. pic.twitter.com/rlE6nUldZf

— Talib Times (@TalibTimes) August 30, 2021