Cuando las vacunas contra el coronavirus que originó la pandemia por la enfermedad COVID-19 ya eran una realidad eficaz y segura, los científicos en todo el mundo no se quedaron de brazos cruzados y siguieron investigando para lograr una segunda generación de vacunas más eficaces y contra todas las variante del virus original.

En uno de los desarrollos más prometedores que hay en la actualidad sobre nuevas vacunas, científicos del Instituto de Investigación del Ejército Walter Reed de los Estados Unidos esperan anunciar al mundo el desarrollo de una nueva vacuna eficaz contra el coronavirus y todas sus variantes, incluso Ómicron, que está incrementando su presencia en cada vez más países, así como contra virus anteriores del SARS que han matado a millones de personas en todo el mundo.

El logro es el resultado de casi dos años de trabajo sobre el virus. El laboratorio del Ejército recibió su primera secuenciación de ADN del virus COVID-19 a principios de 2020. Muy temprano, la rama de enfermedades infecciosas de Walter Reed decidió centrarse en hacer una vacuna que funcionara no solo contra la cepa existente, sino contra todas sus variantes potenciales que surgieran.

“La vacuna Spike Ferritin Nanoparticle COVID-19 de Walter Reed, o también llamada SpFN, completó los ensayos en animales a principios de este año con resultados positivos. La fase 1 de los ensayos en humanos, que probaron la vacuna contra Ómicron y las otras variantes, concluyó este mes, nuevamente con resultados positivos que se encuentran en revisión final”, dijo el doctor Kayvon Modjarrad, director de la rama de enfermedades infecciosas de Walter Reed.

Los estudios preclínicos publicados en Science Translational Medicine indican que la vacuna SpFN protege a los primates no humanos de la enfermedad causada por la cepa original de SARS-CoV-2 e induce respuestas de anticuerpos altamente potentes y ampliamente neutralizantes contra los principales variantes de preocupación del virus del SARS-CoV-2, incluido el virus SARS-CoV-1 que surgió en 2002.

A diferencia de las vacunas existentes contra SARS-CoV-2, la SpFN de Walter Reed se trata de una formulación de nanopartículas basada en una plataforma de ferritina, que usa una proteína en forma de pelota de fútbol con 24 caras para su vacuna, lo que permite a los científicos unir los picos de múltiples cepas de coronavirus en diferentes caras de la misma proteína.

“Es muy emocionante llegar a este punto para todo nuestro equipo y creo que también para todo el Ejército. Los ensayos en humanos de la vacuna tomaron más tiempo de lo esperado porque el laboratorio necesitaba probar la vacuna en sujetos que no habían sido vacunados ni infectados previamente con COVID”, agregó Modjarrad.

Descripción de la vacuna SpFN SARS-CoV-2

La vacuna Spike Ferritin Nanoparticle COVID-19 (SpFN) emplea ferritina, una proteína que se encuentra en casi todos los organismos vivos. Al unir un tipo específico de proteína de pico a una versión polimerizada de ferritina, los científicos de WRAIR esperan que la dosis de vacunación resultante bloquee la infección por COVID-19.

Los resultados del estudio preclínico muestran que la vacuna SpFN COVID-19 provoca una potente respuesta inmune, pero también puede brindar una amplia protección contra las variantes preocupantes del betacoronavirus del SARS-CoV-2, así como otros coronavirus. En primates no humanos, desarrollaron y evaluaron esta vacuna de nanopartículas de ferritina (SpFN) con picos de SARS-CoV-2 con adyuvante.

A los primates no humanos se les inyectó una dosis alta (50 μg) de vacuna SpFN, administrada dos veces con 28 días de diferencia, que indujo una respuesta auxiliar de linfocitos T CD4 con sesgo Th1 y generó anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2 de tipo salvaje y variantes de interés, también frente al SARS-CoV-1.

Estas potentes respuestas inmunes humorales y mediadas por células se tradujeron en una rápida eliminación del virus en replicación en las vías respiratorias superiores e inferiores y en el parénquima pulmonar de primates no humanos después de una exposición respiratoria de altas dosis de SARS-CoV-2.

Los resultados de un estudio, publicado recientemente en Proceedings of the National Academy of Sciences, muestran que esta vacuna ofrece potencialmente una protección similar contra una serie de variantes del SARS-CoV-2 y del SARS-CoV-1.

“La vacuna candidata a RFN es más compacta y tiene algunas ventajas naturales, ya que intentamos aumentar la respuesta inmune contra múltiples coronavirus utilizando una única plataforma de vacuna, por lo que todavía se está considerando como parte de nuestra línea de desarrollo de vacunas contra el pancoronavirus”, dijo el biólogo estructural y coinventor de esta vacuna, el doctor Gordon Joyce.

Necesidad de nuevas vacunas frente a las variantes

“La aparición acelerada de coronavirus humanos a lo largo de las últimas dos décadas y el aumento de las variantes del SARS-CoV-2, incluida la más reciente Omicron, subrayan la necesidad continua de vacunas preventivas de próxima generación que confieran una amplia protección contra las enfermedades por coronavirusCon Omicron, realmente no hay forma de escapar de este virus. No podrás evitarlo. Así que creo que muy pronto todo el mundo estará vacunado o se habrá infectado”, precisó Modjarrad.

“La amenaza de COVID-19 continúa a medida que evoluciona y, finalmente, habrá otras amenazas de enfermedades emergentes”, dijo el doctor Nelson Michael, Director del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas de WRAIR. “Nuestra inversión en el desarrollo de una vacuna de próxima generación es un paso importante para adelantarnos al COVID-19 y las amenazas de enfermedades futuras”, agregó.

El siguiente paso es ver cómo la nueva vacuna contra el pancoronavirus interactúa con las personas que fueron vacunadas o enfermas anteriormente. Walter Reed está trabajando con un socio de la industria aún por nombrar para esa implementación más amplia. “Necesitamos evaluarlo en el entorno del mundo real y tratar de comprender cómo funciona la vacuna en un número mucho mayor de personas que ya han sido vacunadas con otra cosa inicialmente, o que ya han estado enfermas”, aseguró Modjarrad, y agregó que el nuevo La vacuna aún deberá someterse a ensayos de fase II y fase III.

“Decidimos mirar a largo plazo en lugar de centrarnos únicamente en la aparición original del SARS y, en cambio, comprender que los virus mutan, que surgirán variantes, virus futuros que pueden surgir en términos de nuevas especies. Nuestra plataforma y enfoque equiparán a las personas para que estén preparadas para eso”, concluyó el especialista.

