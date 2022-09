Después de la dura derrota del Apruebo en el Plebiscito de Salida 2022, el Presidente Gabriel Boric realizará este martes el primer cambio de gabinete de su administración, de cara a los desafíos que tiene el Ejecutivo tras la victoria del Rechazo a la propuesta de Nueva Constitución.

Una de las confirmadas es Carolina Tohá, quien reemplazará a Izkia Siches en el Ministerio del Interior.

Tohá, perteneciente al Partido Por la Democracia (PPD) y que ya tiene experiencia en los pasillos del Palacio de La Moneda, cuando fue ministra vocera de Gobierno durante la primera administración presidencial de Michelle Bachelet.

¿Quién es Carolina Tohá?

Un rostro experimentado y fuerte de la política desde su época universitaria, cuando en 1984 participó en la refundación de la Federación de Estudiantes de Chile (FECH), convirtiéndose tres años más tarde en su vicepresidenta.

Luego se graduó como cientista política en la Università degli Studi di Milano, en Italia, y en 1994 obtuvo el grado de doctora en Ciencias Políticas en esa misma universidad.

Fue la primera mujer en asumir la presidencia del PPD —entre 2010 y 2012—, pero fue a inicios de la década del 2000 en que incursionó en la política nacional, cuando desde 2002 fue elegida como diputada en dos procesos electorales consecutivos, hasta 2009.

Un 12 de marzo de aquel año asumió en el Ministerio Secretaría General de Gobierno durante el mandato de Bachelet, pero ahí duró menos de un año, porque en diciembre de 2009 se hizo cargo del comando del entonces candidato presidencial Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien finalmente perdió las elecciones ante Sebastián Piñera.

Tras dejar la presidencial del PPD, en octubre de 2012 ganó las municipales y fue elegida como alcaldesa de Santiago con el 50,6% de las preferencias, donde se mantuvo hasta 2016, sin eximirse de las críticas durante su gestión.

Los problemas que enfrentó mientras era alcaldesa

En 2014 fue criticada por padres y apoderados del Instituto Nacional, luego de que en las bodegas del recinto educacional se produjera un incendio. Las críticas estaban fundadas en que Tohá amparó las tomas realizadas por los estudiantes al interior del instituto.

La situación llegó a tal punto que los padres y apoderados presentaron un recurso de protección en contra de la alcaldesa, por supuestamente estar dañando el derecho a la educación de las alumnas y alumnos.

Otro de los episodios que protagonizó ocurrió en el marco de la investigación del Caso Soquimich (SQM). Según las diligencias del Ministerio Público, hubo un financiamiento irregular al PPD por parte de la empresa química minera mientras Tohá era la presidenta del partido. Si bien declaró no tener relación con los pagos, admitió tener una responsabilidad política.

“Todos sostienen que la manera en que se armó esta forma de actuar y estos dineros, no participé, ni fui informada (…) No estoy aquí para señalar a otras personas, quisiera decir que era presidenta del PPD en ese momento y como tal asumo la responsabilidad de las cosas que sucedieron en mi partido cuando fui presidenta. Es importante que todos los actores políticos asumamos la responsabilidad, que actuamos en una forma de financiamiento que no era sana”, declaró mayo de 2016.

Querella por malversación de fondos en su administración

En abril de 2017, su sucesor en la alcaldía de Santiago, Felipe Alessandri anunció una querella por una eventual malversación de fondos durante la administración de Tohá, declarando que “hoy no tengo ningún peso para pagar los sueldos de mayo”.

El edil señaló la existencia de un supuesto déficit millonario en las arcas del municipio, querellándose contra quienes resulten responsables.

