“No estoy representando a un partido” en el Gobierno. De esta forma se refirió este martes la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, a las secuelas que dejó la débil representación que consiguió el oficialismo en las elecciones del domingo.

Uno de los focos políticos ha estado centrado en el Partido Por la Democracia (PPD), colectividad oficialista que no obtuvo escaños en el Consejo Constitucional, cuya presidenta, Natalia Piergentili, también perdió en la Región Metropolitana.

La atención en el PPD se ha caracterizado principalmente por la decisión de ir en lista separada (Todo por Chile) junto al Partido Radical (PR) y la Democracia Cristiana (DC).

Parte del mundo político cuestionó la gestión de la también exsubsecretaria. Sin embargo, este lunes la comisión política de la colectividad -tras una extensa reunión- manifestó su respaldo a la mesa directiva y reiteraron su defensa a la decisión de haber ido en dos listas en vez de una en los comicios.

“El análisis preliminar del resultado indica que ir en una sola lista habría tenido números similares. En ese escenario, sin perjuicio del ejercicio lineal de sumar datos, tampoco habríamos alcanzado los 2/5 básicos ni tampoco la mayoría a la que deberíamos aspirar”, expresó la entidad.

Luego de la promulgación de la Ley Antinarcotráfico, la prensa le consultó a la ministra Tohá sobre las consecuencias políticas del resultado del domingo, el impacto que esto tuvo en el PPD y la respectiva autocrítica, lo que podría derivar incluso en una consecuencia para el Gobierno.

“Yo estoy en este cargo porque el presidente me ha pedido que sea parte de su equipo, porque cree que puedo ser un aporte en su equipo y porque yo creo que puedo contribuir. No estoy representando un partido, soy militante de un partido, he sido parte de él, pero lo que estoy es ayudado al presidente de República en la tarea del Ministerio del Interior”, sostuvo.

La ministra también dijo que su partido “tiene que hacer una evaluación, ciertamente. Creo que todos tiene que hacer una evaluación y ciertamente mi partido ayer hizo una declaración bastante contundente. Creo que hay que profundizar en esa evaluación, porque los resultados para eso debieran servir”.

/psg