Unos lo tomaron con sorpresa, otros esperaban que ocurriera mucho antes. Así reaccionaron algunos alcaldes de las comunas de la Región Metropolitana al saber que el próximo jueves saldrán de cuarentena

Rodolfo Carter – La Florida

“Nos hemos enterado por la prensa del Gobierno de la orden de levantar la cuarentena en La Florida, y pasarnos a Fase 2. Esto sin duda es un avance, especialmente para los pequeños comerciantes que ya llevan dos meses cerrados y prácticamente quebrados.

Y también un alivio para la situación de estrés de cientos de miles de ciudadanos que han estado encerrados por tantas semanas. Evidentemente los números no son los óptimos, en términos de contagio, y tenemos que hacer un esfuerzo especial, para evitar que esos contagios aumenten, a aumentar la tasa de vacunación para ir alcanzando en algún minuto la tan anhelada inmunidad de rebaño.

Esto es un avance que con responsabilidad entre todos tendremos que sacar adelante. Invitamos al Gobierno a conversar con nosotros más que anunciarnos por sorpresa este cambio de decisiones, porque si no nos podemos de acuerdo entre todos, no hay futuro posible”.

Claudio Castro – Renca

“En Renca recibimos con sorpresa esta noticia. No era algo que viniésemos trabajando con el Ministerio de Salud, pero sí que es un hecho que esta cuarentena ya no estaba teniendo resultados. Necesitamos mejor coordinación y más recursos también del Ministerio de Salud, que nos permitan llegar con más fuerza incluso a los barrios donde identificamos que hay menos nivel de vacunación y que hay personas que están dispuestas a vacunarse. Y tenemos que reiterar también el llamado a nuestra comunidad a tener todos los cuidados necesarios. Y por último, a mi me hubiese encantado que empecemos a movernos como una ciudad.

La cuarentena no solamente no ha resultado producto de su extensión, sino que tampoco resulta cuando a pocos kilómetros de Renca nos damos cuenta que hay personas yendo a restaurantes, a centros comerciales, y otras actividades que nuestra comunidad no puede realizar. Por eso esperamos que el nuevo Plan Paso a Paso que se está discutiendo junto con destacados expertos y expertas nos lleve a un tipo de enfrentamiento de esta cuarentena que haga sentido, que sea bien comunicado para nuestra comunidad y que permita que los cuidados correspondientes se tomen y tengan los resultados esperados”.

Sadi Melo – El Bosque

“Yo diría que es una buena noticia para los vecinos y vecinas de comuna, pero hacer un llamado a que se sigan tomando medidas básicas. Las últimas dos semanas hemos bajado más de 200 casos de contagios. Hace dos semanas atrás teníamos alrededor de 760 personas contagiadas y hoy día estamos alrededor de 570 más o menos, y es de esperar que sigan bajando.

Yo quiero hacer un llamado a los vecinos y a las vecinas de que hay que seguir cuidándose para no subir nuevamente los casos. Hacer un llamado también a los que no se han vacunado de que se vacunen, sobretodo a la población más joven que es la que tiene que cuidarse, dado que todo indica que son ellos los menores de 40 años los que están haciendo afectados y las camas UCI están siendo usadas por personas de esas características”.

Carmen Gloria Fernández – Quinta Normal

“Más que una noticia buena o mala, es una noticia a la que tenemos que tener precaución. Si uno lo mira, en lo que significa, primero tenemos que considerar que Quinta Normal lleva más de 98 días me parece que estamos en cuarentena. Para una cantidad de gente ha sido terrible, porque hay quienes de verdad cumplen la cuarentena porque no tienen problema con su alimentación y con su trabajo.

Pero hay otra cantidad de personas que en realidad no han cumplido con la cuarentena porque han tenido que trabajar, porque la ayuda del Gobierno siempre ha llegado después que se necesita.

Entonces, yo lo único que puedo decir, es un poco llamar a la cautela, a la responsabilidad, porque haber estado tanto tiempo en cuarentena también tiene que ver con este actuar. Cuando nos contagiamos es porque bajamos un poco las medidas, el cuidado. En la semana vamos a ser feliz como casi lo estamos siendo hasta ahora, pero el contagio está, está muy alto todavía”.

Erasmo Valenzuela – Calera de Tango

“Nosotros de partida estamos contentos como de comuna, sobretodo en el caso mío que yo entrego el día 28 de junio el cargo a las 12 del día. Contento con la noticia. La estábamos esperando más de un mes, de acuerdo a la información que nosotros manejábamos. No obstante, también entendía por qué no salíamos, porque nosotros tenemos la comuna de San Bernardo, Talagante, Padre Hurtado, que ellos han seguido y siguen complicados. Somos la comuna con menos personas fallecidas por covid por 100 mil habitantes en toda la Región Metropolitana, también somos la comuna que hemos manejado mejor el tema de la hospitalización domiciliaria y los que tenemos unos de los porcentajes más altos de vacunación a nivel regional.

Llevábamos más de 94 días en etapa 1. Es un premio sobretodo para la gente de salud y para todos los que han colaborado en esto”.

Maximiliano Ríos – Lo Prado

“Muy sorprendido con la noticia. Nosotros hace una semana atrás teníamos 600 casos y hoy día estamos en 463 me parece, y eso es producto de la vacunación masiva que hemos sacado adelante durante todo este tiempo. Tenemos cerca de 93% de la población objetiva vacunada, y el 63% con la primera y segunda dosis. Sin embargo, me parece que esto no está bien producto de que el Plan Paso a Paso ha sido un fracaso, entonces no lo entiendo. Sigue siendo una caja negra para nosotros, por lo menos para mí, una caja negra el Plan Paso a Paso, no se sabe cuándo se avanza, cuándo retrocede, y eso es un problema.

Ahora bien, dicho eso, sabemos que los que se van a beneficiar con esto y están muy contentos, son nuestros queridos comerciantes, los pequeños empresarios, etc. Y eso es una buena noticia”.

/Reportaje de José Manuel Vilches para El Mercurio

/gap