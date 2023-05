Con prudencia y sin triunfalismos. Así se han planteado desde Republicanos las horas posteriores al día en que se transformaron en el partido más votado de Chile, logrando 23 escaños de los 50 escaños del futuro Consejo Constitucional. La señal, externa, pero también a sus seguidores, es apostar por no caer en una política de trincheras en lo que viene por delante.

«Entendemos y hacemos una distinción entre obtener un buen resultado y triunfar, lograr un hecho específico, eso lo relacionamos más con los efectos concretos que se producen en la vida de las personas, nos falta más para celebrar. Pero sí muy conformes con el trabajo bien hecho y con tener una maciza representación Republicana en el Consejo Constitucional», dijo ayer en entrevista con EmolTV, el presidente de Republicanos, Arturo Squella.

Pero más allá del desafío constitucional y de la preparación de sus consejeros para asumir el cargo el 7 de junio, el mismo domingo en la noche su ex presidenciable José Antonio Kast, adelantó que se abocarán a trabajar desde ya en preparar las próximas elecciones. Incluso dijo que buscarán recuperar Santiago y Valparaíso, ambas comunas hoy con alcaldes de izquierda.

La idea, cuentan en la tienda, es empezar a armar «una estructura a nivel territorial» para enfrentar las municipales del 2024. A esto se sumarán los comicios de gobernadores regionales.

«En la parte política, estamos expuestos a una seguidilla de futuros eventos electorales que los queremos tomar de la misma forma, con la misma fuerza, con la misma logística y desde ya le pedimos a Martín Arrau que asuma esa jefatura de campaña y de todas las que vengan a futuro», apuntó Squella.

Asimismo, el timonel de Republicanos planteó que «creemos justo y correcto preparar a las mejores personas para que asuman ese desafío, particularmente donde está el FA, donde está el PC, donde está el desastre en la administración, creemos que lo que justo y correcto para esos vecinos es darle una alternativa apoyada por el Partido Republicano». Sin embargo, al tratarse de una elección uninominal, será clave la competencia que se de con Chile Vamos, pues podrían apuntar al mismo electorado.

El rol de Kast

En ese mismo contexto, en Republicanos aseguran que Kast seguirá jugando un rol importante, sobre todo en lo que significa el trabajo en terreno para motivar y activar a los potenciales postulantes.

De hecho, ayer en la mañana se trasladó hasta Maipú para desayunar con ex candidatos a consejeros constitucionales del partido, quienes si bien no fueron electos, sí contribuyeron a su buena performance. Por ello, no se descarta que varias de éstos, puedan asumir nuevos desafíos electorales, en caso de estar disponibles.

En todo caso, en la colectividad reconocen que esas personas, «quedaron en una muy buena condición para las próximas elecciones».

Si bien están consientes que el papel jugado por Kast en los comicios, dio mejores resultados que para otros liderazgos de la centroderecha, afirman que aún no es suficiente para pensar en una nueva aventura presidencial, algo que es súper incierto.

Según indicó el propio Kast, «todavía nos quedan por delante muchas etapas, tenemos el desafío del 17 de diciembre que es el Plebiscito de salida, tenemos el desafío de las gobernaciones, de las alcaldías, de los consejeros regionales, de los concejales. En eso vamos a abocarnos desde hoy y después de todo eso, tendremos que ver quiénes son las personas que están mejor posicionadas para enfrentar el desafío presidencial y parlamentario».

Fuente: Emol.com – https://www.emol.com/noticias/Nacional/2023/05/09/1094462/proximos-pasos-republicanos.html